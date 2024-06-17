33-річна незаймана танцівниця назвала 12 вимог до свого майбутнього коханця (фото)

Раніше вона соромилася своєї цнотливості, але зараз пишається цим.

33-річна незаймана танцівниця розповіла, що не займатиметься сексом, поки не зустріне чоловіка, який відповідає її списку рис, що не підлягають обговоренню.

Американка Даніель Ноубл поділилася Caters News, що хоче стосунків, але не готова погоджуватися на будь-кого – навіть на секс на одну ніч.

"Я дуже перебірлива. Я знаю, чого хочу", - заявила мешканка Джупітера, штат Флорида. "У мене високі стандарти, і я не жартую – я тут не для того, щоб ходити на побачення і просто спати з хлопцями. Багато моїх подруг користуються застосунками для знайомств і йдуть з хлопцем додому в першу ж ніч, але це не про мене".

Даніель Ноубл / Фото: instagram.com/_fashionablynoble_

Ноубл сказала, що раніше вона соромилася свого статусу незайманої, але тепер з гордістю приймає цей ярлик.

"Раніше я соромилася говорити про це людям", - зізналася вона. "Я просто збрехала б і сказала: "Ні, я не незаймана", але, маючи можливість більше говорити про це, я зрозуміла, що в цьому немає нічого поганого, і багато хлопців насправді поважають це".

Даніель Ноубл / Фото: instagram.com/_fashionablynoble_

Тепер у неї є список з 12 якостей, якими повинен володіти чоловік, щоб вона могла розглянути можливість стосунків – і можливість сексу. Потенційний кавалер Даніель "має бути щирим, добросердим та не бути одруженим.

12 вимог Даніель:

Орієнтований на сім'ю Справжній Добросердий Вищий за неї Спортивної статури Любить подорожувати Любить відпочинок на свіжому повітрі Сміливий Раніше не був одружений Має почуття гумору Стабільний Поважає її

Ноубл каже, що ніколи не мала серйозних стосунків і каже чоловікам на першому побаченні, що вона все ще незаймана.

"Найдовше побачення у мене просувалося до третього дня, а далі нічого не відбувалося", - відверто розповіла вона.

Красуня-брюнетка подумувала про те, щоб піти на шоу знайомств у пошуках своєї другої половинки, але тепер вже звикла до самотності.

"Чесно кажучи, іноді я думаю, що мені краще бути самій, тому що я можу дозволити собі все сама. Мені не потрібен хтось, хто б прив'язував мене до себе", - заявила вона.

Проте Ноубл не втрачає надії на те, що ідеальний хлопець існує – навіть якщо він не поруч.

"Я відчуваю, що мій чоловік в іншій країні, і Америка зараз не працює для мене", - зізналася вона. "Але я знаю, що у Бога є план. Я продовжуватиму робити все, що мені подобається. І коли я знатиму, що ця людина з'явиться, ми з нею порозуміємося, і це буде той самий чоловік, і я буду дуже рада, що так довго чекала, щоб знайти свою людину".

Даніель Ноубл / Фото: instagram.com/_fashionablynoble_

Нагадаємо, 71-річний незайманий чоловік пожалівся, як через жінок змушений жити в ізоляції 55 років. Він звів високий паркан та зачинився у своєму будинку.

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