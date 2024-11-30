33-річний чоловік п'ять років ночує в незнайомців: він похизувався своїм геніальним планом

Японець привернув до себе багато уваги завдяки своєму геніальному способу знайти дах над головою – він просить зовсім незнайомих людей дозволити йому переночувати.

Про це пише Oddity Central.

За останні п'ять років Шураф Ішіда ночував у понад 500 різних будинках. Після звільнення з роботи він вирішив продати всі свої речі, за винятком декількох найнеобхідніших, які вміщалися в його рюкзаку, і подорожувати Японією на свої заощадження. Зазвичай витрати на житло займають перше місце у списку його витрат, але 33-річний чоловік знайшов геніальний спосіб отримати дах над головою безкоштовно. Щодня Ішіда стоїть у людних місцях, іноді годинами, тримаючи в руках табличку з написом "Будь ласка, дозвольте мені залишитися на ніч!". Як би дивно це не звучало, він майже завжди знаходить охочих прихистити його, здебільшого це самотні власники будинків, яким потрібно з кимось поговорити.

Більшість людей, які проходять повз Ішіду на залізничних станціях або в жвавій метушні, просто ігнорують невиразного чоловіка, який тримає табличку з проханням дозволити йому переночувати в їхньому домі, але дуже рідко він не знаходить нікого, хто б погодився його прийняти. У цих рідкісних випадках він просто звертається до когось із тих, хто дозволяв йому ночувати в минулі рази. Дехто навіть вважає його другом, бо провів декілька ночей у його компанії, довіряючи йому свої таємниці, хоча він холодно називає всіх людей, які відчинили йому двері, "господарями".

"Це захопливо, наче закинути вудку і чекати на рибу", - розповів Шураф про досвід нерухомого стояння з табличкою, доки до нього хтось не підійде. Однак найбільш захопливою частиною цього досвіду є слухання життєвих історій власників будинків, що, за його словами, "нагадує читання нового роману щовечора, який ніколи не буває нудним".

Ішіда поділився, що раніше він був дуже сором'язливим і відлюдькуватим, але все змінилося під час навчання в університеті, коли він поїхав до Тайваню, де познайомився з людьми та смачно їв. Він став одержимий ідеєю подорожей, тому після закінчення університету влаштувався на роботу до японської корпорації з метою "накопичити грошей для подорожей світом". Він звільнився у віці 28 років і відтоді подорожує. Хоча його заощадження зменшуються, він не має наміру повертатися до роботи, натомість намагається заощадити якомога більше грошей, щоб підтримувати свій унікальний спосіб життя.

Шураф Ішіда / Фото: скриншот з відео

Шураф каже, що багато домовласників, з якими він спілкується, відкриваються йому, діляться секретами і труднощами, які їм довелося пережити, але він ніколи не проявляє співчуття і не пропонує слів підбадьорення. Натомість він просто слухає їх і ставить прямі запитання, що, здається, подобається більшості з них, бо це робить взаємодію більш щирою.

"Я думаю про це як про "контент". Мені дуже подобається їх слухати", - сказав він, додавши, що ніколи не почувається зобов'язаним власникам будинків за те, що вони дозволяють йому ночувати в їхніх оселях. "Це може звучати зарозуміло, але я просто хочу трохи розважитися".

Позиція Ішіди отримала багато критики в соціальних мережах від людей, які звинувачують його в тому, що він "покладається на доброту інших замість того, щоб працювати", але домовласники, які приймають його в своїх будинках, вважають його присутність "гарним співвідношенням ціни та якості". Понад дев'яносто відсотків з них – самотні домовласники, переважно чоловіки, які почуваються самотніми і радіють, що мають з ким поговорити. Він пропонує їм втечу від болісної самотності, і все, що їм потрібно зробити, це дозволити йому переночувати.

"Ночами, коли я відчуваю, що не можу впоратися з цим, я часто витрачаю багато грошей або п'ю до непритомності, і це не дуже продуктивно", - сказала одна 20-річна жінка. "Але коли я була з ним, він допоміг мені пройти через це. Я просто позичила йому свій будинок. Тож я подумала, що це було дійсно гарне співвідношення ціни та якості".

Історія японця нещодавно стала вірусною в країні, піднявши його до статусу знаменитості. Він отримує запити від людей, які хочуть прийняти його у себе вдома, і від новинних агентств, які хочуть взяти у нього інтерв'ю. Але 33-річний чоловік каже, що незалежно від того, наскільки відомим він стане, він має намір продовжувати спати в чужих будинках. Зараз його найбільше турбує бажання знову відвідати багато будинків, в яких він ночував, але йому важко вписати це в свій щільний графік.

Нагадаємо, колишня зірка мотоперегонів шість років подорожує світом босоніж. Аксель Понс, колишній учасник Moto2, кардинально змінив свій спосіб життя.

Читайте також: