34 наймоторошніших покинутих місць світу, де час зупинився

Прип’ять. Фото: Jorge Franganillo/CC BY 2.0

Реклама

Порожні будівлі, зруйновані замки та міста-привиди завжди привертали увагу дослідників і туристів. Вони зберігають сліди історії, трагедій і часу, коли тут вирувало життя. Сьогодні ці місця стоять занедбаними, проте саме це робить їх одночасно моторошними і захоплюючими.

Про це повідомило видання Bored Panda.

Прип’ять, Україна Місто-привид, яке спорожніло після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Усього за три дні близько 49 тисяч мешканців були евакуйовані через загрозу радіації. З того часу Прип’ять охороняє Державна служба з надзвичайних ситуацій, і хоча рівень забруднення значно знизився, місто залишається непридатним для життя. Порожні багатоповерхівки, парк атракціонів і школи стали символами трагедії.

Вид на Прип’ять. Фото: Konung yaropolk/CC BY-SA 4.0

Орадур-сюр-Глан, Франція 10 червня 1944 року в цьому селі війська Ваффен-СС убили 642 мирних жителів. Жінок і дітей замкнули у церкві та підпалили, чоловіків розстрілювали на вулицях. Після війни президент Шарль де Голль наказав залишити село в руїнах як вічний пам’ятник злочину. Сьогодні там можна побачити іржаві автомобілі та предмети побуту, які лишилися на своїх місцях від того часу.

Орадур-сюр-Глан / © Суспільне надбання

Свята Земля (Вотербері, США) Біблійний тематичний парк, створений у середині ХХ століття, мав мініатюрні копії Єрусалима та Віфлеєма. Він закрився у 1984 році після смерті власника й так і не відновився. За десятиліття руїни атракціону перетворилися на моторошне місце з безголовими статуями та облупленими гротами. Єдиний величезний хрест на пагорбі й досі освітлюється вночі.

Holy land / © flickr.com

Пам’ятник Бузлуджа, Болгарія Колишній центр Болгарської комуністичної партії, відкритий у 1981 році на горі Бузлуджа. Після падіння режиму у 1989 році монумент залишили без догляду. Всередині збереглися уламки мозаїк та розбиті зали, які поступово руйнуються. Вандалізм і крадіжки металу зробили його одним із наймоторошніших символів занепаду.

Притулок Вілларда, США (Нью-Йорк) Психіатричний заклад, заснований у XIX столітті, понад сто років приймав тисячі пацієнтів із хронічними психічними хворобами. У 1995 році притулок закрили, і більшість його будівель занепала. Лише частину території нині використовує департамент виправних служб, решта корпусів стоїть у руїнах із покинутими кімнатами та медичним обладнанням.

Притулок Вілларда. Фото: Роджер Лютер, NYS Landmarks

Корабель SS Ayrfield, Австралія Вантажне судно, спущене на воду 1911 року, активно використовувалося під час Другої світової війни. На початку 1970-х воно було списане та залишене в затоці поблизу Сіднея. Згодом корпус корабля заріс мангровими деревами, перетворивши його на справжній «плавучий ліс», який сьогодні вражає туристів.

Корабель SS Ayrfield. Фото: mezuni (Jason Baker)/CC BY 2.0

Лікарня Біліц-Хайльштеттен, Німеччина

Величезний лікувальний комплекс під Берліном, відомий тим, що тут лікувався молодий Адольф Гітлер після поранення у Першій світовій війні. Після 1945 року лікарня стала головним радянським шпиталем у регіоні. У 1990-х її залишили.

Реклама

Лікарня Біліц-Хайльштеттен. Фото: nocamerabag

Долина Муліні, Італія Старовинні млини в місті Сорренто датуються X століттям. Після забудови площі Тассо у 1866 році долина опинилася відрізаною від моря, і млини втратили значення. Останній із них закрили у 1940-х роках. Сьогодні ці споруди вкриті зеленню й виглядають так, ніби їх поглинула природа.

Долина Муліні. Фото: Mentnafunangann/CC BY-SA 3.0

Замок Баннерман, США (Нью-Йорк)

На початку ХХ століття родина Баннерманів придбала острів на річці Гудзон і збудувала там замок у псевдошотландському стилі. Він використовувався як склад для зброї та боєприпасів. У 1950-х пожежа пошкодила будівлю, і відтоді замок залишився покинутим, поступово перетворившись на мальовничі руїни.

Замок Баннерман / © Суспільне надбання

Замок Елда, США

Зведений у 1920-х роках Люсі Еббот Кейт, дружиною Девіда Т. Аберкомбі, відомого підприємця. Будівля отримала назву за першими літерами імен їхніх дітей: Елізабет, Люсі, Девід і Абботт. Після низки особистих трагедій сім’я залишила замок. Спроби інших власників відновити споруду зазнали невдач, і він стоїть пусткою.

Замок Елда. Фото: John Lazzaro

Залізничний вокзал у Сухумі, Грузія Збудований у сталінському стилі, вокзал був важливим транспортним вузлом Закавказзя. Під час війни в Абхазії 1992–1993 років рух поїздів припинився, і з того часу будівлю не використовують. Сьогодні там — розбиті вікна й облуплені стіни.

Залізничний вокзал в Сухумі. Фото: Невгамовні бродяги

Острів Ілья-да-Кеймада-Гранде, Бразилія (Зміїний острів) Невеликий острів біля узбережжя Бразилії, відомий величезною популяцією отруйних золотих гадюк. За підрахунками, на кожному квадратному метрі мешкає щонайменше одна змія. Через небезпеку вхід на острів суворо заборонений, а єдиний маяк працює в автоматичному режимі без участі людей.

Острів Ілья-да-Кеймада-Гранде. Фото: Prefeitura Municipal de ItanhaÃ©m/CC BY 2.5

Парк розваг Вільямс-Гроув, США (Пенсільванія)

Понад століття він дарував відвідувачам атракціони та яскраві емоції. У 2005 році парк закрили остаточно. Сьогодні серед зарослих дерев ще можна побачити залишки дерев’яних американських гірок, зокрема легендарного «Циклона», які повільно знищує іржа. Парк розваг Вільямс-Гроув. Фото: r/rollercoasters

Мері Кінгс-Клоуз, Шотландія (Единбург)

Прихована вулиця під Королівською Милею, закрита у 1750-х під час будівництва Королівської біржі. Тут мешканці жили й помирали в часи спалахів чуми. Зараз вулиця є туристичною атракцією, де екскурсоводи проводять відвідувачів крізь темні коридори та розповідають моторошні історії.

Мері Кінгс-Клоуз. Фото: The Real Mary King’s Close

Замок Леннокс, Шотландія

Спершу родинна резиденція, з 1930-х років він став психіатричним притулком із сумнівною репутацією. Пацієнти зазнавали суворих умов, зокрема побоїв і недоїдання. Заклад остаточно закрили у 2002 році. Руїни замку залишилися як нагадування про минулі зловживання.

Замок Леннокс. Фото: Stephen Sweeney/CC BY-SA 2.0

Будинок Керндху, Північна Ірландія

Збудований 1875 року, у ХХ столітті служив лікарнею для одужуючих. Покинутий у 1980-х, він набув репутації будинку з привидами. Численні свідчення про паранормальну активність зробили його сумнозвісним місцем, доступ до якого обмежений.

Будинок Керндху. Фото: Samantha Tynan

Каса Сперіментале, Італія

Експериментальний проєкт архітектора Джузеппе Перуджіні кінця 1960-х у Ферджене. Будинок на деревах, до якого можна дістатися лише розвідними сходами, задумувався як сімейна резиденція. Після смерті Перуджіні у 1995 році він був покинутий і почав занепадати.

Каса Сперіментале. Фото: iconichouses.org

Острів Хашіма, Японія

Колись густозаселений центр видобутку вугілля та символ індустріалізації країни. Тут застосовували примусову працю під час Другої світової. Сьогодні острів відомий покинутими бетонними спорудами. У 2015 році він став об’єктом ЮНЕСКО, доступ сюди суворо обмежений.

Острів Хашіма. Фото: Hisagi (氷鷺)/CC BY-SA 3.0

Боді, США (Каліфорнія)

Місто золотошукачів, яке занепало після виснаження родовищ на початку ХХ століття. Залишені будинки, салуни та магазини збережені у стані «зупиненого розпаду». Боді перетворили на державний історичний парк, куди приїздять туристи, а легенди приписують цьому місцю прокляття для тих, хто виносить звідти речі.

Боді. Фото: King of Hearts\CC BY-SA 4.0

Острів Повелья, Італія

Протягом століть він був карантинною станцією та місцем поховання жертв чуми — тут загинули близько 100 тисяч людей. Згодом тут працювала психіатрична лікарня (до 1968 року). Після закриття острів покинули, а доступ до нього нині суворо заборонений.

Острів Повелья. Фото: Chris 73/CC BY-SA 3.0

Огайська пенітенціарія, США

Відома своїми жорсткими умовами та трагедіями, зокрема пожежею 1930 року, що забрала життя понад 300 ув’язнених. У 1984 році в’язницю закрили, а будівлі зносили до 1998 року. Сьогодні на її місці — сучасний Арена-Дистрикт.

Огайська пенітенціарія. Фото: David Lucas

Лікарня Гонджіам, Південна Корея

Закрита наприкінці 1990-х через фінансові та санітарні проблеми. Чутки про «божевільних лікарів» і загадкові смерті зробили її популярною серед мисливців за привидами. Коридори з графіті понад 20 років приваблювали відвідувачів, поки у 2018 році будівлю остаточно не знесли.

Лікарня Гонджіам / © Суспільне надбання

Лікарня Старого Чангі, Сінгапур

Побудована як британський військовий шпиталь, ця лікарня здобула похмуру славу під час Другої світової війни. За повідомленнями, японська військова поліція Кемпейтай використовувала її як табір для військовополонених та місце тортур після окупації острова. Лікарня працювала до 1997 року, коли персонал і пацієнтів перевели в новий комплекс. Відтоді порожні зали та коридори стали джерелом численних легенд про привидів.

Лікарня Старого Чангі. Фото: Lajmmoore/CC BY-SA 4.0

Готель «Рюгьон», Північна Корея

Ця 105-поверхова споруда в Пхеньяні відома як найвища незаселена будівля світу. Її будівництво почали 1987 року, але через економічні труднощі припиняли двічі — у 1992-му та 2011-му. Готель так і не відкрили для гостей, а сьогодні його фасад частково використовують як гігантський телеекран.

Готель «Рюгьон». Фото: Jakro64/CC BY-SA 3.0

Театр «Орфеум», США (Нью-Бедфорд, Массачусетс)

Відкрився у квітні 1912 року, того самого дня, коли затонув «Титанік». Театр у стилі боз-ар приймав водевілі та кіносеанси, але занепав у 1958 році. Простора глядацька зала з позолоченою штукатуркою і зараз стоїть у руїнах. Дослідники покинутих місць і прихильники паранормального повідомляють про дивні звуки й появу примарної дівчинки.

Театр «Орфеум». Фото: Kenneth C. Zirkel/CC BY-SA 4.0

«Рівер Кантрі», США (Флорида)

Перший аквапарк Walt Disney World працював із 1976 по 2001 рік. Після закриття будівлі та атракціони не демонтували, і майже 20 років парк лишався занедбаним. Природа поступово захопила територію: басейни вкрилися каламутною водою, а гірки — заростями.

Лікарня Моллі Старк, США (Огайо)

Великий санаторій для лікування туберкульозу відкрили на початку ХХ століття. Заклад остаточно закрився у 1995 році, а його масивна цегляна будівля залишилася пусткою. Згодом лікарня приваблювала вандалів і шукачів містики. Через аварійний стан об’єкт закритий для відвідування.

Лікарня Моллі Старк. Фото: Great Lakes Urbex

Форт Бхангарх, Індія

Збудований у XVII столітті, він вважається одним із наймоторошніших місць країни. Легенди приписують занепад міста прокляттю, яке нібито спіткало його незабаром після зведення. Руїни палаців і храмів збереглися донині, а урядові таблички забороняють перебувати там у темний час доби.

Форт Бхангарх. Фото: Chainwit./CC BY-SA 4.0

Будинок-привид Мінсюн, Тайвань

Великий особняк у стилі бароко був зведений родиною Лю в 1920-х роках. Згодом власники залишили його, і навколо виникли численні легенди. Найвідоміша історія пов’язана зі служницею, яка загинула трагічно й нібито досі «перебуває» в будинку. Руїни тепер заросли корінням дерев і стали туристичною принадою.

Будинок-привид Мінсюн. Фото: roundTAIWANround

Централія, США (Пенсільванія)

Невелике шахтарське містечко майже спорожніло через підземну пожежу у вугільній шахті, яка спалахнула 1962 року і триває досі. За попередніми прогнозами пожежа триватиме ще 250 років. До 2020 року тут залишилося лише кілька мешканців. У 1992-му влада штату конфіскувала всю нерухомість, а у 2002 році поштовий індекс Централії скасували.

«Шосе графіті» поблизу Централії. Фото: Georgfotoart/CC BY-SA 4.0

Колманскоп, Намібія

Місто виникло під час алмазної лихоманки на початку ХХ століття. Колись воно мало розкішні зали, казино й навіть фабрику льоду. Після виснаження покладів у 1950-х його остаточно покинули. Сьогодні будинки поступово засипає пісок пустелі Наміб.

Колманскоп. Фото: Harald Süpfle/CC BY 2.5

Острів Росса, Індія

Андаманський острів був британською адміністративною базою, відомою як «Париж Сходу». Тут були вікторіанські будинки, бальна зала та тенісні корти. Після землетрусу 1941 року та японської окупації острів спорожнів. Тепер його руїни охоплені корінням фігових дерев.

Острів Росса. Фото: Travelira/CC BY-SA 4.0

Острів ляльок, Мексика (Ісла-де-лас-Мунекас)

Розташований у каналах Сочімілко біля Мехіко, острів усипаний сотнями старих і понівечених ляльок. Його доглядач дон Хуліан Баррера протягом 50 років підвішував іграшки, вірячи, що це заспокоїть дух дівчинки, яка втопилася поруч. Після його смерті місце стало туристичною пам’яткою.

Острів ляльок. Фото: Esparta Palma/CC BY 2.0

Особняк на Glendower Place, США (Лос-Анджелес)

Будинок у районі Лос-Феліз пустує з 1959 року після трагедії, коли лікар убив свою родину, а потім наклав на себе руки. Відтоді особняк майже не використовувався, хоча мав кількох власників. У жовтні 2024 року його виставили на продаж за 3,65 мільйона доларів.

Особняк на Glendower Place. Фото: u/cocoreddits/Reddit

Нагадаємо, поліція Нової Зеландії оприлюднила фото одного з таборів, де Том Філліпс із трьома дітьми переховувався перед трагічними подіями, що сталися вранці 2 вересня неподалік Вайтомо.