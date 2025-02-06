34-річна жінка щодня прокидається і забуває, хто її чоловік і донька – фото

Жінка приголомшила історією, як переживає власну версію фільму "50 перших поцілунків" після того, як сон призвів до шокувального випадку амнезії.

Про це пише Daily Star.

34-річна Неш прокинулася, думаючи, що їй знову 17, і не могла згадати ні свого партнера, 32-річного Йоганнеса Якопе, ні свою маленьку доньку, а її пам'ять "перезавантажувалася" щохвилини.

Стан Неш означав, що їй довелося заново пізнавати свої найближчі стосунки. Але є світло в кінці тунелю – її короткочасна пам'ять із часом покращилася, і тепер вона може зберігати спогади на довші періоди.

Минулого року у неї народився син, і вона пам'ятає свого теперішнього чоловіка та дітей. У співпраці з Amazon Неш збирається випустити документальний серіал під назвою "50 000 перших побачень", який дасть уявлення про її життя після амнезії.

"Я зберігаю лише близько 20% нових спогадів – якби ви запитали мене, що я робила два дні тому, я б, мабуть, просто дивилася на вас і сподівалася на підказку", - розповіла вона. "Іноді я почуваюся майже нормально, а іноді не можу встати з ліжка і настільки не в собі, що не можу підтримувати розмову".

Неш Піллай / Фото: Jam Press

Стан її здоров'я змінюється щодня, тому важко передбачити, як вона почуватиметься. Попри труднощі, Неш продовжує шукати методи лікування, які спростять її життя.

Неш підозрює, що раніше вона перенесла черепно-мозкову травму, не пов'язану з амнезією, але не має жодних спогадів про неї.

Невролог діагностував у неї струс мозку і припустив, що до катастрофічного стирання пам'яті призвели напади, класифікувавши це як черепно-мозкову травму.

Розмірковуючи про своє становище, вона сказала: "Так багато людей називали нашу історію "50 перших поцілунків" або "Клятва", і я бачу схожість – зрештою, я закохалася в нього вдруге і, ймовірно, кохатиму до кінця свого життя".

Через плутанину вона неодноразово приймала Йоганнеса за водія Uber і постійно нагадувала собі про його справжню особистість протягом дня, щоб не втратити здоровий глузд.

За її словами, її найбільше шокувала повна амнезія щодо своєї доньки: "Я забула, що у мене є дочка, але знала, що постійно відчуваю страх за благополуччя маленької дитини".

Неш із чоловіком і донькою / Фото: Jam Press

Протягом цього дивного епізоду Йоганнес значно активізувався, не лише надаючи фізичну допомогу, але й опановуючи навички заплітання волосся, що врешті-решт призвело до того, що він освідчився їй.

Після того, як почалося її одужання, вона змогла дати юридичну згоду і підтвердила своє бажання одружитися.

Неш бореться за одужання, бореться з головними болями, нездужанням і тремтінням, спричиненими інцидентом. Майбутній документальний серіал, який вийде на екрани 11 лютого, фіксує її подорож, коли вона консультується з нейробіологом Морганом Баренсом з Університету Торонто, щоб отримати чіткіше уявлення про стан її мозку.

Неш Піллай з чоловіком / Фото: Jam Press

Вона розповіла про свій нервовий досвід: "Це було захопливо, але водночас і досить жахливо. На жаль, ми досі багато чого не розуміємо про людський мозок, тому зараз це схоже на кидання спагеті в стіну в надії, що щось прилипне. Я сподіваюся, що люди відкинуть думку про те, що навіть якщо вам здається, що ваші симптоми не чують або не сприймають серйозно, це не означає, що вони не справжні. Тривалий час мені було дуже соромно через те, що мій діагноз був настільки незрозумілим, і я знала, що деякі лікарі не до кінця мені вірять. Але тепер я усвідомлюю, наскільки поширеним є такий досвід".

Нагадаємо, 50-річна жінка замикається в спальні на тросовий замок через рідкісний сексуальний розлад. Вона стає зовсім іншою людиною після того, як засинає.

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