35-річна жінка відверто зізналася, чому досі незаймана та жодного разу не цілувалася (фото)

Жінка зізналася, що ніколи не була на побаченні і в 35 років все ще незаймана через сильну соціальну тривожність.

Про це пише Mirror.

Аня Панчал сподівається подолати свою проблему і зустріти відповідного партнера якнайшвидше, оскільки більшу частину свого дорослого життя вона провела одна і, на жаль, вважає себе "залишеною на полиці".

Визнаючи, що їй страшно розмовляти з чоловіками, Аня каже, що у неї "перевертає шлунок" при думці про зустріч та розмову з протилежною статтю, але вона знає, що їй потрібно змінити свій спосіб життя, щоб знайти партнера.

Аня Панчал / Фото: SWNS

35-річна дівчина все ще живе вдома зі своїми батьками, але сповнена рішучості змінити своє особисте життя.

Аня з Ілфорда, Ессекс, сказала: "У мене ніколи не вистачало впевненості навіть поговорити з чоловіком, не кажучи вже про те, щоб піти на побачення — я не знала б, що сказати, всі мої друзі одружені, мають дітей, і мені здається я живу в їхній тіні. У мене ніколи не було романтичних поцілунків, які показують у фільмах, дивно залишатися незайманою у моєму віці. Мої батьки одружені вже 40 років, вони лише хочуть бачити мене щасливою, але з правильною людиною. Я хочу дещо більше, ніж фізичний бік речей, але для того, щоб його отримати, треба зустрічатися, і думка про розмову з чоловіком спричиняє у мене занепокоєння".

Аня Панчал / Фото: SWNS

Страждаючи від соціальної тривожності, у дитинстві Аня зазнавала знущань, через що вона боялася громадських зборів і соромилася розмовляти з чоловіками. Тому тепер вона вважає за краще їсти пудинг вдома, а не ходити до пабів.

Її проблеми почалися у 16 років, коли почалася її боротьба з депресією та тривогою. Вона ізолювала себе вдома, де досі живе зі своїми батьками, і тепер відчуває, що пропустила "основні підліткові роки". Аня твердо вирішила змінити своє життя після зриву 2010 року.

Аня Панчал / Фото: SWNS

Жінка почала заводити друзів лише у віці 22 років через групу у Facebook для "товаришів-одинаків", але вона сказала, що це змінило її життя. "Коли я нарешті знайшла друзів, це було чудово, я змогла почати гуляти, робити з ними манікюр і ходити в кіно. Я навіть почала пробувати застосунки для знайомств, але здавалося, що чоловіки там лише заради сексу, і це мене дуже відштовхнуло, тому я більше не знайомилася в Інтернеті".

Аня Панчал / Фото: SWNS

Визнаючи себе "безнадійним романтиком", Аня сповнена рішучості знайти кохання. Вона додала: "Я відчуваю, що мені б хотілося з кимось зустрітися, тому що я не хочу бути у свої 70 років із тягарем жалю. Щоб знайти партнера, потрібно ходити на побачення, і думка про це наповнює мене страхом. Тому що я навіть не знаю, як це зробити. Думка про фізичний контакт із чоловіком змушує мене перевертатися, бо я навіть не знаю, з чого почати. Я абсолютно недосвідчена у спілкуванні з чоловіками, але знаю, що мені потрібен хтось хороший, з гарним характером, який любить довгі прогулянки у парку та з невеликою кількістю грошей. Насамперед, я хочу емоційного зв'язку з кимось, тому що це найголовніше – принаймні мені так сказали".

Нагадаємо, модель похизувався, що колотиме наповнювачі у пеніс. Він любить витрачати багато грошей на свою зовнішність.

Читайте також: