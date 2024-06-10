35-річний чоловік під час кашлю зламав найтвердішу кістку в людському тілі: чому так сталося

Стегнова кістка вважається найтвердішою або другою за твердістю кісткою в людському тілі, але 35-річний чоловік у Китаї примудрився зламати її просто під час кашлю.

Про це повідомляє Oddity Central.

За словами Дун Чжуна, директора відділення ортопедії Другої народної лікарні провінції Фуцзянь, чоловіки у віці пацієнта, відомого лише як "пан Є", зазвичай отримують переломи стегнової кістки в результаті серйозних травм, таких як автомобільні аварії або падіння зі значної висоти. Пан Є розповів лікарям, що відчув різкий біль одразу після особливо сильного кашлю, але він просто списав це на судоми. Лише після того, як через біль йому стало складно ходити, він вирішив звернутися за медичною допомогою.

Рентгенівський знімок показав, що китаєць отримав перелом стегнової кістки, але його розповідь про кашель не мала жодного сенсу, і не було жодних ознак будь-якої фізичної травми. Чжун і його команда вирішили провести подальше дослідження, розпитавши пацієнта про його загальний стан здоров'я, харчові звички та спосіб життя, а також провели тест на щільність кісткової тканини, який дав шокувальні результати. Щільність кісткової тканини Є була схожа на щільність кісток 80-річного чоловіка, що було незвично навіть для сучасних чоловіків, які ведуть малорухомий спосіб життя.

Після того, як аналізи підтвердили, що Є не страждає на жодні кісткові захворювання, лікарі дійшли висновку, що у нього просто неймовірно крихкі кістки внаслідок вживання кокаїну, поганого харчування та відсутності фізичних вправ.

35-річний чоловік розповів лікарям, що він практично замінив воду солодкими газованими напоями, що, очевидно, заважало його організму належним чином засвоювати кальцій, впливаючи таким чином на щільність кісткової тканини.

Доктор Донг Чжун пояснив, що напої на основі коли містять фосфорну кислоту, яка після потрапляння в організм з'єднується з кальцієм, що міститься в звичайній їжі, і утворює фосфат кальцію. Останній важче засвоюється людським організмом, тому часте вживання таких напоїв протягом тривалого часу може мати руйнівні наслідки для щільності кісткової тканини.

Нагадаємо, чоловік, який хотів позбутися болю у шиї та хребті, помер під час популярної вправи. Ця вправа винайдена 2017 року.

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