35-річного чоловіка плутають із підлітком: він розсекретив, чому припинив старіти у школі (фото)

Медичний письменник із Детройта, штат Мічиган, США, Брендон Мей поділився порадами та трюками, які допомагають йому мати вигляд підлітка.

Про це пише LADbible.

Брендону 35 років, але його досі приймають за 15-річного школяра.

"Коли я їду до аеропорту, охорона запитує мене, скільки мені років. Вони роблять подвійний дубль. Люди думають, що мені і 15, і 16, і 18, і 19 років. Те, що я роблю, досить просто, але ефективно", - поділився він.

Брендон розкрив усі свої секрети повільного старіння. Він пояснив, що своїм свіжим виглядом завдячує відмові від алкоголю, перебуванню подалі від сонця та позитивному настрою, а також тому, що не "перевантажує себе фізичними вправами", що також зіграло свою роль. Крім того, він вважає, що харчування рослинною їжею, рибою та фруктами також творить дива.

Він поділився: "Я пов'язую те, що не п'ю, з моїм молодим виглядом. Я дійсно втілюю в собі відчуття молодості. Я думаю, що це допомогло. Я думаю і бачу себе молодим".

Брендон Мей / Фото: SWNS

Чоловік вважає, що в цьому житті потрібно щось віддавати, щоб щось отримати – тому, щоб зберегти дитяче обличчя, йому доводилося уникати диких ночей на вулиці і засмагання на сонці. "Я все життя уникаю сонячного світла", - пояснив письменник. "Я ношу капюшон, щоб затулитися від сонця, і використовую фізичні прикриття на тильних сторонах рук".

Він дотримується цього правила від 13 років, коли вперше усвідомив важливість догляду за шкірою та здорового способу життя, а два роки по тому переглянув свій раціон харчування.

Брендон вважає, що включення більшої кількості рослинної їжі та зеленого чаю до свого щоденного раціону змінило правила гри.

У 19 років він вирішив відмовитися від цукру, зернових і вуглеводів у своєму раціоні, натомість харчуючись рибою з низьким вмістом ртуті та великою кількістю органічних продуктів, не вдаючись до надмірних фізичних навантажень у спортзалі.

"У 13 років я вже почав цікавитися питаннями довголіття та боротьби зі старінням. На тому етапі я був дуже зацікавлений у правильному харчуванні та підтриманні молодості свого тіла. Я не надто перевантажую себе фізичними вправами. Занадто великі фізичні навантаження можуть спричинити стрес для організму – це може старити тіло. Я дотримуюся помірних і м'яких фізичних навантажень – прогулянки, йога і силові тренування", - додав він.

Брендон Мей / Фото: SWNS

Брендон також вважає, що "бажання почуватися добре" та "інвестування" часу в своє здоров'я також допомогли йому зберегти гарне самопочуття.

Він продовжив: "Почуватися молодим – це частина того, як мати молодий вигляд. Жити вічно не є пріоритетом. Йдеться про підтримання мого здоров'я. Я думаю, що маю кращий вигляд, ніж десять років тому. Я почуваюся молодим фізично та емоційно. Я думаю, що тіло слідує за розумом".

Хоча багато людей кажуть йому, що такий спосіб життя має бути "виснажливим", він чітко дав зрозуміти, що він не такий вимогливий, як дехто може подумати – і він все ще насолоджується задоволенням. Брендон додав: "Я їм шоколад щодня. У ньому від 92 до 100 відсотків какао. Він дуже гіркий. Я також досить гнучкий. Якщо я виходжу на вечерю, то з'їдаю трохи хліба з оливковою олією".

Нагадаємо, біогакер-мільярдер Браян Джонсон заявив, що святкує свій день народження кожні 19 місяців у зв'язку з омолодженням. Також він поділився, скільки витрачає доларів на день на свою дієту.

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