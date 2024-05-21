355 дорослих та дітей відвідали музей із трусами на голові: навіщо вони це зробили (фото)

Такого масштабного дійства ще не було.

Музей у штаті Міссурі, США, встановив світовий рекорд з найбільшого скупчення людей зі спідньою білизною на голові.

Про це повідомляє New York Post.

Таким чином 14 березня міський музей у Сент-Луїсі вирішив відсвяткувати "День 314", влаштований на честь телефонного коду міста – 314.

Музей, відомий як "химерний дитячий майданчик, створений художниками", мав на меті зібрати 314 людей, які протягом однієї хвилини носитимуть труси на голові. Втім, на захід завітало 355 дорослих та дітей.

355 людей відвідали музей з трусами на голові / Фото: City Museum

До цієї спроби музею вже належали чотири інші рекорди Гіннеса: найбільший у світі олівець завдовжки 23 м, найбільша у світі гойдалка завдовжки 25 м, найбільша у світі тенісна ракетка та найвища у світі людина.

"Міський музей також пишається тим, що йому належить найбільша у світі пара спіднього, яка, як відомо, висить у нашому кафе", - розповіла директорка з продажу Кеті Енріке, зазначивши, звідки з'явилося натхнення для цієї нової спроби встановити світовий рекорд. "Гігантські труси – це ікона, яку гості намагаються знайти під час відвідування, і вони роблять безліч фотографій з трусами".

355 людей відвідали музей з трусами на голові / Фото: City Museum

Книга рекордів Гіннеса зазначає, що гігантські труси з п’ятиметровим поясом, виставлені в музеї, були створені 1996 року художниками з Сент-Луїса Петом Ебі та Енн Пейдрік. Однак офіційно ці труси не є найбільшими у світі, оскільки рекордсменом Книги рекордів Гіннеса наразі є труси Cottonil з Єгипту з поясом довжиною 25 м.

Енріке каже, що під девізом заохочення людей "досліджувати, повзати, ковзати, залазити, гойдатися і просто загубитися в музеї", ця спроба потрапити до Книги рекордів Гіннеса була якраз у їхньому дусі.

355 людей відвідали музей з трусами на голові / Фото: City Museum

"Ми дуже радіємо цьому досягненню і з гордістю виставляємо 355 пар спіднього поруч з гігантською білизною, яка надихнула нас на цю ідею", - додала вона.

Нагадаємо, авторка найдовшої перуки ручної роботи встановила черговий рекорд, створивши найширшу перуку у світі. Вона більша за Mini Cooper.

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