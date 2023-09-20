36-річна цнотлива жінка заявила, що спантеличена реакцією і діями чоловіків (фото)

36-річна незаймана жінка розповіла, як на її цнотливість реагують чоловіки.

Танцівниця та комікиня із Нью-Йорка (США) – Соналі Чандра – поділилася із SEEN TV, що побачення з протилежною статтю були складними через її суворі погляди на близькість. За її словами, відсутність досвіду в спальні є перешкодою для деяких хлопців.

Вона була вихована "дуже консервативно", а це означає, що Соналі вважала сексуальну близькість "священною та особливою". Але також її традиційні цінності змушують чоловіків часто переслідувати її, коли вони дізнаються про це.

Соналі Чандра / Фото: Facebook

Соналі стверджувала, що їй було 26 років, коли вона вперше розповіла хлопцеві про свій статус.

"Хлопець, з яким у мене був перший поцілунок, перші справжні стосунки, був шокований. У нього відвисла щелепа, і він запитав, чи буду я незайманою назавжди. Я така: "Слухай, чуваче, мені потрібна каблучка, розумієш?". Він кинув мене через шість місяців, у мій день народження", - пригадала вона.

На жаль для Соналі, він був не єдиним чоловіком, який втік від неї.

Соналі Чандра / Фото: Facebook

За її словами, двоє інших хлопців, до яких вона ставилася "серйозно", відвернулися від неї після того, як дізналися, що не матимуть з нею сексу до весілля.

Вона додала: "Це несамовито і змушує мене думати, що хлопці думають, що я ладна лише для сексу".

Вона також стверджувала, що чоловіки роблять дикі висновки про її сексуальність, а деякі припустили, що їй не подобаються чоловіки, якщо вона не спатиме з ними.

Соналі продовжила: "Чоловіки запитують, чи я натуралка, вони кажуть, що я асексуальна або думають, що я лесбійка. Щоправда, я гетеросексуальна жінка. У мене сильні цінності та висока мораль, і я вважаю секс священним та особливим".

Соналі Чандра / Фото: Facebook

Крім суворого виховання, яке зробило "глибокий вплив" на її життя, Соналі також стверджувала, що секс поза шлюбом викликав у неї низку страхів.

Вона зізналася: "Найбільшою проблемою для мене була випадкова вагітність. Для чоловіків це так просто. Це легко, правда? Для нас, жінок це довгий процес. Існує так багато проблем зі здоров'ям, ЗПСШ, ІСШ, випадкова вагітність, навіть якщо вони приймають пігулки. Целібат означає, що мені не доведеться мати справу з цим".

Попри її плани дочекатися весілля, Соналі не вдалося з кимось познайомитись. Після того, як у 33 роки вона оприлюднила свої особисті новини, чоловіки регулярно заходять до неї в особисті повідомлення, намагаючись вплинути на неї.

Соналі Чандра / Фото: Facebook

Насамкінець вона сказала: "Вони знають, що я незаймана, і це те, що вони хочуть завоювати. У мене є особистість та емоції, і я хочу, щоб чоловік хотів мене не лише тому, що я незаймана".

Жінка бажає, щоб інші перестали тиснути на неї, щоб вона "просто зробила це", продовжуючи: "Суспільство має поважати людей за їхній власний вибір. Нам потрібно нормалізувати відмову від сексу та продовження побачень. Немає нічого поганого в тому, щоб ставити емоційний зв'язок вище за фізичні бажання, коли справа доходить до побачень".

Нагадаємо, 40-річний держслужбовець одружився з лялькою віртуальної аніме-співачки. Він виступає за "фіктосексуальні" стосунки.

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