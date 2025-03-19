360-кілограмова секс-працівниця похизувалася, як заробляє 5 тисяч доларів на місяць – фото

Фетиш-модель із вагою 362 кг заробляє 5 000 доларів на місяць, виконуючи химерні замовлення, зокрема, граючи роль велетня, що поїдає крихітних людей.

Про це пише New York Post.

44-річна Рінає Старр з міста Голідей, штат Флорида, США, важила 150 кг до автомобільної аварії 2009 року, коли вона зламала праву ногу і відтоді її вага збільшилася вдвічі.

2020 року вона почала займатися фетишизмом онлайн і для журналів, публікуючись на сайтах пінап-тематики, а також на OnlyFans.

Її кар'єра почала розвиватися 2008-го, вона має близько 3 000 підписників на дев'яти платформах, а також займається сексом по телефону. Рінає працює близько восьми годин на день, створюючи кастомні відео на замовлення клієнтів.

Серед спеціалізацій моделі – фідеризм, коли сексуальне задоволення полягає в тому, щоб набирати або допомагати іншим набирати жирові відкладення.

Попри свої розміри, американка наполягає на тому, що ставить на перше місце своє здоров'я і веде повноцінне життя поза роботою. Вона не планує худнути, бо каже, що почувається щасливою і здоровою такою, якою вона є.

Окрім фетишистського моделінгу, Старр має й інші творчі можливості, зокрема ворожіння на таро та кулінарне шоу на YouTube. Вона каже, що отримує більше негативних коментарів на цих платформах, ніж від своєї фетишистської аудиторії.

"У світі фетишизму люди приходять туди, тому що їм подобаються товсті жінки, які роблять товсті речі", - каже вона. "Індустрія секс-праці неймовірно відкрита – тут з розумінням ставляться до різних типів тіл і здібностей. Я багато займаюся фетишизмом, зокрема фідеризмом – коли я їм велику кількість їжі і набираю вагу – сквошингом, коли я сідаю на менших за мене людей. Я також займаюся VOR, що є фантазією про те, що я прикидаюся велетнем, що їсть крихітних людей. Я займалася чорничним фетишем, натхненний Віолеттою Борегард з "Віллі Вонки", де я обмазувалася синьою фарбою. Я грала племінну корову, порося, яке їсть кавкарачки – це дуже багато акторської гри і перегравання, щоб втілити ці фантазії в життя".

Рінає Старр / Фото: SWNS

Рінає почала працювати моделлю після того, як 20 років тому надихнулася жінкою з великими розмірами, яку побачила на MySpace.

"Вона позувала в стилі пінап і носила скандальний одяг. На той час я не знала жодної жінки з розміром плюс один, яка б так одягалася. Я намагалася справити на неї враження, тому почала завантажувати свої фотографії у вбранні в стилі пінап, сподіваючись привернути її увагу", - розповіла вона, зазначивши, що на той час важила близько 125 кг. "Зараз мені здається, що це дуже мало".

Увага прийшла, але не від жінки, якою вона захоплювалася.

"Її вебмайстер зв'язався зі мною і запитав, чи не хочу я стати моделлю. Це був мій вступ до фетишистського моделінгу", - додала американка.

Відтоді Старр побудувала успішну кар'єру, заробляючи близько 5 000 доларів на місяць, створюючи контент для нішевої аудиторії, яка сприймає її розміри та творчість.

"Кожен має різні фетиші, які продаються", - пояснює вона.

Рінає Старр / Фото: SWNS

Попри різні уявлення про індустрію, Старр підкреслює, що фетишизм – це не лише секс: "У звичайному порно люди часто відповідають загальноприйнятим стандартам краси, але фетишистське моделювання відрізняється. Людям не обов'язково потрібна сексуальна складова, щоб отримати задоволення. Справа в ніші, фантазії, а іноді просто в естетиці".

Успіх Старр дозволив їй працювати переважно сольно, але протягом багатьох років вона співпрацювала з різними моделями, зокрема маленькими людьми, екстремальними бодибілдерами та іншими артистами з великими розмірами.

"Багато фетиш-роботи пов'язані з крайнощами – чи то бути надзвичайно м'язистим, надзвичайно товстим, чи надзвичайно маленьким", - пояснює вона. "Я також працювала з іншими секс-працівниками з інвалідністю, тому що ця робота дозволяє працювати вдома і займатися творчістю на власних умовах".

Її інвалідність, отримана в результаті автомобільної аварії, змінила її життя, але не визначила її кар'єру.

"Тоді я важила близько 150 кг, але відтоді я набрала велику вагу", - каже вона. "Люди думають, що моє здоров'я погане через мій розмір, але мої аналізи говорять про інше. Я приймаю вітаміни, веду активний спосіб життя, який мені підходить, і дбаю про себе. У мене немає жодних планів щодо схуднення".

Старр, яка виступає на OnlyFans та інших подібних сайтах, також прозоро розповідає про фінансові реалії індустрії.

"Я беру 15 доларів за хвилину за відео на замовлення, мінімум 10 хвилин, так що я можу заробити 150 доларів лише з одного запиту", - сказала вона. "Але є ще бізнес-витрати – реквізит, костюми, подорожі, оплата праці інших людей. Дохід варіюється залежно від того, скільки контенту я виставляю".

Зрештою, вона вважає себе звичайною людиною з незвичною роботою: "Я люблю готувати, працювати в саду, розгадувати кросворди – звичайні речі. Моя робота може бути десь там, але я просто живу своїм життям, як і всі інші".

Нагадаємо, чоловік заробляє мільйон гривень на своєму пуканні. Нат Вайлд не може повірити, наскільки великий попит на його відео з пердінням.

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