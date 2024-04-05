37-річна жінка шокувала схудненням на 200 кіло: фото до і після

Зірка британського серіалу TLC 1000-lb Sisters Теммі Слейтон шокувала шанувальників своїм струнким тілом після схуднення на 200 кіло.

Коли Теммі вперше з'явилася у проєкті, вона важила понад 315 кг.

Їй вдалося змінити своє життя, і після операції вона тепер дотримується суворої дієти.

Теммі Слейтон / Фото: TLC

Теммі Слейтон / Фото: TLC

Теммі Слейтон / Фото: TLC

37-річна жінка залюбки демонструє результат перевтілення у своєму TikTok.

На останньому відео вона позує перед дзеркалом у довгій чорній футболці та штанах кольору хакі, доповнивши свій образ сірими кросівками.

Свою публікацію Теммі залишила без допису. Натомість її шанувальники були більш багатими на слова захоплення, які висловили у коментарях.

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Так, Теммі!

Хоча більшість людей підтримують жінку, вона все ще отримує деякі жорстокі коментарі в соціальних мережах. Лише минулого місяця вона була змушена висловитися, коли тролі сказали, що вона схожа на Пітера Гріффіна з "Гріффінів".

Теммі Слейтон / Фото: tiktok.com/@tammyslaton2020

Відповідаючи на мерзенні коментарі у відео TikTok, вона сказала: "Твоя мама коли-небудь вчила тебе, що якщо ти не можеш сказати нічого хорошого, не говори нічого взагалі? Якщо у вас немає імені і фотографії, тримайте рот на замку, тому що ви не маєте права заходити на чиїсь профілі, чиїсь сторінки, чиїсь відео і коментувати, коли ви навіть не показуєте своє ім'я або фотографію".

Теммі Слейтон / Фото: tiktok.com/@tammyslaton2020

Теммі також із сумом зізналася, що втомилася від ненависті і не побажала б її "найлютішому ворогові".

"Я втомилася бачити це. Називати мене куркою, казати "кусай-кусай-кусай індичу шию", що завгодно. Ну і що, що я схожа на Пітера Гріффіна, що у мене шия як у індички, ну і що? Що з того, що я важко працювала для цього. Я пишаюся цим. Я не заслуговую на те, щоб мене обзивали. Ніхто не заслуговує на те, щоб його обзивали".

Нагадаємо, жінка, яка важила понад 330 кг, приголомшила схудненням. Поки що вона втратила половину ваги.

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