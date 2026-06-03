37-річна жінка прикинулась 12-річною дитиною, щоб жити у прийомній сім'ї: як її викрили

Жінка вдавала дитину, щоб батьки її утримували / © Daily Mail

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У Бразилії 37-річна жінка вдавала 12-річну дівчинку та жила у прийомній родині. Коли обман викрили — шахрайку зарештували.

Про це пише dailymail.com.

Як 37-річна жінка вдавала 12-річну дівчинку, щоб прийомна родина її утримувала

37-річну жінку заарештували за підозрою в тому, що вона обдурила сім’ю, змусивши її усиновити себе, видавши себе за 12-річну дівчинку, яка “втекла від батьків, що знущалися над нею”.

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Справа була розкрита після того, як 2 червня поліція заарештувала підозрювану в будинку цієї сім’ї в районі Пірабейраба міста Жоінвіль, Бразилія.

За даними слідчих, підозрювана спочатку звернулася до церкви в Жоінвілі та розповіла пастору, що втекла від жорстокого поводження.

Як повідомляється, члени релігійної громади почали надавати їй фінансову допомогу та знайшли для неї житло, а згодом сім’я прийняла її до свого дому.

Поліція повідомила, що подружжя прив’язалося до підозрюваної і протягом приблизно 14 місяців ставилося до неї як до власної дочки.

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Як жінка пояснила свій зовнішній вигляд

Слідчі зазначили, що 37-річна жінка стверджувала, що страждає на аутизм та інші захворювання, щоб пояснити свій дорослий вигляд.

Вона також нібито розповіла родині, що в дитинстві її змушували приймати гормони після того, як вона зазнала насильства, що, за її словами, спричинило її дорослі риси обличчя.

За словами слідчих, підозрювана вдавалася до дитячої поведінки, щоб підтримати обман, зокрема користувалася дитячими пляшечками, пустушками та улюбленою іграшкою для сну.

Поліція також повідомила, що вона симулювала нічні напади паніки, говорила високим голосом і вдавала емоційну залежність, аби привернути до себе увагу та викликати співчуття.

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Як повідомляється, сім’я організувала для підозрюваної вечірку з нагоди 12-річчя та оплачувала ліки від ожиріння, а також розглядала можливість її офіційного усиновлення.

Слідчі заявили, що вона неодноразово уникала розмов про офіційні процедури усиновлення та ніколи не мала при собі документів, що посвідчують особу.

Детектив Родріго Буено Гуссо зазначив, що підозрювана переконала сім’ю не віддавати її до школи, стверджуючи, що її жорстокий батько дізнається, де вона перебуває.

Шахрайство стало відомо лише після того, як родич повідомив про це поліцію, що призвело до розслідування.

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Влада повідомила, що підозрювана зізналася під час допиту і була звинувачена у шахрайстві та підробці документів, після чого її доставили до регіональної в’язниці Жоінвіллі.

Жінка уже була засуджена за шахрайство

Поліція додала, що вона раніше мала судимості за подібні шахрайства у штатах Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Мінас-Жерайс, Ріу-Гранді-ду-Сул та Гояс.

Серед них — справа 2023 року в Нова-Ігуасу, де вона нібито видавала себе за 12-річну дівчинку на ім’я «Марія Едуарда», хоча місцеві ЗМІ стверджували, що її справжнє ім’я — Аманда Марія Соуза Олівейра.

У цій справі підозрювана стверджувала, що страждає на аутизм, а також заявляла, що зазнала насильства та стала жертвою ритуалів чаклунства, завдяки чому переконала колишнього міського депутата та керівника соціального проекту для дітей з вразливих груп надати їй підтримку та навіть орендувати й обставити для неї житло.

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Наразі триває розслідування, підозрювана перебуває під вартою.

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