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37-річний незайманий чоловік під час мастурбації запхав в уретру двометровий шнурок: його оперували

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37-річний незайманий чоловік під час мастурбації запхав в уретру двометровий шнурок: його оперували

Pexels

Психіатр виявив у чоловіка обсесивно-компульсивний розлад та парафілію – збудження від чогось незвичайного.

В Індонезії 37-річний незайманий чоловік під час мастурбації запхав у свій статевий орган нейлоновий шнурок та не зміг самостійно витягнути. 

Про це пише dailymail.co.uk. 

Інцидент стався у м. Сурабая. 37-річний незайманий чоловік, який мешкає з мамою, під час мастурбації запхав в уретру нейлоновий шнурок довжиною 2 метри. Його госпіталізували до лікарні. Чоловік нарікав на біль у животі, повільне сечовипускання та кров. Він зізнався медикам, що під час перегляду порно мастурбував та засунув собі в уретру нейлоновий шнурок. 

Спочатку лікарі провели іригацію сечового міхура - процедуру, при якій стерильна рідина подається через катетер у сечовий міхур для усунення закупорки, - сподіваючись, що це допоможе витягнути шнурок. Але це не допомогло.

Тоді вони провели цистоскопію – коли до сечового міхура через трубку вставляється камера, щоб лікарі могли подивитися, що там усередині. Медики побачили "чорний пучок нейлонового шнурка" і зрештою змогли видалити його за допомогою довгого тонкого пінцета.

© dailymail.co.uk
dailymail.co.uk

Пацієнт два дні пробув у лікарні після втручання та повністю одужав. Але психіатр, до якого його направили медики, сказав, що у нього обсесивно-компульсивний розлад та парафілія – збудження від чогось незвичайного.

Медики зазначають, що останнім часом чоловіки часто пхають у свій статевий орган якісь незвичні предмети, щоб посилити відчуття під час мастурбації. 

Нагадаємо, на Волині підлітки запхали в уретру магнітні кульки, щоб посилити відчуття.

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