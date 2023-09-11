37-річний єгиптянин, якого кинула пенсіонерка, заявив, що вона поводилася з ним як із секс-рабом

Єгиптянин Мохамед Ібрагім, якого нещодавно вигнала його 83-річна дружина, британка Айріс Джонс, вперше прокоментував їхній гучний розрив стосунків.

Про це повідомляє MailOnline.

Так нещодавно Айріс публічно заявила, що її 37-річний коханий насправді був "егоїстичним викрадачем грошей" та завжди просив шалені суми протягом їхніх чотирирічних стосунків. Тепер Ібрагім відповів на закиди своєї колишньої.

Зі свого боку він сказав, що пенсіонерка "використовувала його як сексуального раба". Також він запевнив, що твердження про те, що його мотивували гроші, були "неправдивими", додавши, що ці звинувачення ускладнили йому повернення до Єгипту.

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Фото з відкритих джерел

"Я ставився до Айріс як до королеви, але вона використовувала мене як сексуального раба. Я кохав її, але вона розбила мені серце. Спочатку вона була хорошою дружиною. Але незабаром вона почала поводитися зі мною як із рабом. Вона використала мене для сексу. Вона не дозволяла мені приймати душ, навіть не дозволяла мені сходити до туалету, коли я повертався з роботи", - сказав Мохамед.

Він також заявив, що вона не дозволяла йому їсти їжу його культури, і казала, що йому слід бути "англійським".

Мохамед стверджував, що вона хотіла, щоб він забув своє минуле і почав із нею зовсім нове життя.

"Айріс дуже гарна акторка. Вона грає жертву, але насправді жертвою є я. Те, як вона ставилася до мене, вона мене не заслуговує. Вона не цінувала нічого, що я зробив для неї. Без неї я набагато щасливіший", - заявив єгиптянин.

Айріс Джонс та Мохамед Ібрагім / Фото: Metro

Зауважимо, Айріс та Мохамед здобули популярність у Мережі 2019 року, коли шокували публіку своїм романом. Через рік вони одружилися. Пенсіонерка була відома тим, що докладно обговорювала їхнє "пристрасне і збочене" сексуальне життя.

Нагадаємо, бортпровідник відчинив туалет та заскочив пару, яка займалася сексом. Пасажири зняли пікантний момент на відео.

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