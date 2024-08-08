38-річна жінка переїхала до будинку для літніх людей: вона здивувала причиною

Цей досвід став для неї натхненням.

У Китаї 38-річна жінка переїхала до будинку для літніх людей, вирішивши відчути життя "старої людини".

Про це повідомляє Asia One.

Сценаристка на прізвище Ян пояснила, що після місячної госпіталізації минулого року внаслідок виснаження вона почала переосмислювати своє життя. Жінка 11 років пропрацювала в Пекіні, далеко від рідного міста та родини. Довгий робочий день і ночі без сну вплинули на стан її здоров'я.

Бажаючи тихого і спокійного місця, де вона могла б сповільнитися і відновитися, вона вирішила жити в будинку для літніх людей, щоб насолоджуватися більш повільним темпом життя.

Батьки Ян вже померли і після госпіталізації брати та сестри запросили її пожити з ними у рідному місті. Втім, вона відмовилася.

"У моєму стані мені було б не до душі жити з ними, тому що мені довелося б рано вставати щодня. Через слабкий психічний стан я також легко прокидалася від будь-якого шуму", — сказала Ян.

Натомість вона звернула свій погляд на будинок для літніх людей, залучена впорядкованим способом життя, простою їжею та медичним спостереженням, доступним на місці.

Плата за проживання у розмірі 2000 юанів (370 доларів США) забезпечила їй кімнату та харчування на місяць у будинку для літніх людей, який складався з п'яти багатоквартирних будинків. Він розташований поруч із фруктовим садом, пишною зеленню, а також фермою з тваринами, такими як павичі та олені, що блукають територією.

Для Ян цей досвід був схожий на проживання в кондомініумі з безліччю зручностей. У результаті вона залишилася на три місяці. Спершу вона думала, що жити там буде нудно і вона просто лежатиме на ліжку. Однак Ян зрозуміла, що її досвід був доволі цікавим. Вона виявила веселу та енергійну сторону літніх мешканців будинку, які з радістю долучаються до різноманітних заходів.

Багато хто також хотів відвести, щоб поговорити і поділитися історіями зі своєї молодості. Їхня енергія дала їй почуття наснаги. Це також надихнуло її на документування та знімання життя понад сотні людей літнього віку, які живуть у цьому будинку.

"Я хочу показати всім, що така спільнота людей похилого віку насправді", — сказала вона.

Нагадаємо, 92-річна бабуся втекла з будинку для літніх людей, перелізши через 2,15-метрові ворота. Люди шоковані фізичною підготовкою жінки.

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