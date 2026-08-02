38 років за ґратами за злочин, якого не скоював: поліція знову шукає справжнього вбивцю дівчини

Невинний чоловік 38 років провів у тюрмі / © Unsplash

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Британські правоохоронці знову шукають справжнього вбивцю 21-річної Дайан Сіндалл, яку жорстоко вбили чотири десятиліття тому в місті Беркенгед. Ця справа увійшла в історію як одна з наймасштабніших судових помилок у Великій Британії: чоловік, якого засудили за злочин, провів за ґратами 38 років, а винним не був.

Про це пише Lad Bible.

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Британська поліція відновила розслідування гучного вбивства 1986 року

У ніч проти 2 серпня 1986 року Дайан, яка збирала гроші на майбутнє весілля, поверталася додому з роботи в місцевому пабі за кермом свого блакитного фургона Fiat. Коли у машині закінчився бензин, дівчині довелося йти пішки.

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Очевидці бачили, як вона йшла дорогою між північчю та 00:20, а мешканці району Боро-Роуд почули вночі крики та суперечку. За кілька годин перехожий виявив її тіло в провулку.

Експертиза встановила, що дівчина зазнала сексуального насильства та померла від крововиливу в мозок через численні удари тупим предметом по голові й обличчю, а також велику кількість ножових поранень.

За кілька кілометрів від місця злочину поліція знайшла спалений одяг жертви. Нападник, якого в пресі охрестили «Мерсісайдським Різником» та «Звіром із Беркенгеда», тримав у страху все місто — жінки боялися виходити на вулиці самостійно.

Вбита Дайан Сіндалл

Під час розслідування поліцейські допитали тисячі людей. Слід вийшов на Пітера Саллівана, якому зараз 68 років. Подружжя місцевих мешканців заявило, що бачило чоловіка на ім’я «Піт», який вибігав із кущів неподалік місця спалення одягу. Додатково на Саллівана вказали інші свідки після реконструкції подій у телепрограмі Crimewatch.

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Пітер Салліван, який помилково відсидів 38 років у тюрмі

Попри це, наступного року суд засудив його до довічного ув’язнення.

Поворот у справі стався завдяки розвитку ДНК-технологій. 2021 року Салліван звернувся до Комісії з перегляду кримінальних справ. Проведена експертиза виявила на речових доказах профіль ДНК, який не належав засудженому. У травні минулого року апеляційний суд скасував вирок, і чоловік вийшов на волю після 38 років ув’язнення.

Після звільнення адвокатка Саллівана Сара Маят зачитала його заяву:

«Те, що зі мною сталося, було дуже неправильно. Але це не применшує того факту, що все це сталося після жахливої ​ ​​втрати життя. Я не злюся. Я просто прагну повернутися до своїх близьких та родини, оскільки маю максимально використати те, що залишилося від існування, яке мені дано в цьому світі».

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Зараз Незалежна служба поведінки поліції (IOPC) проводить перевірку дій правоохоронців під час першочергового розслідування.

«Пан Салліван став жертвою однієї з найгірших судових помилок, які коли-небудь бачила ця країна. З огляду на значний вплив, який це мало, а також серйозність деяких звинувачень, що містяться у скарзі, важливо, щоб ці справи були незалежно розслідувані. Той факт, що це сталося майже 40 років тому, створює суттєві труднощі з доказами, проте ми зробимо все можливе, щоб якомога швидше просунути наші розслідування», — заявила директорка IOPC Аманда Роу.

Поліція Мерсісайда офіційно відновила розслідування вбивства 2023 року. У відомстві пояснили, що 1986 року ДНК-тестування перебувало на початковому етапі розвитку, тому ця доказова база була недоступна першій слідчій групі. Наразі за інформацію, яка допоможе затримати та засудити справжнього вбивцю, благодійна організація Crimestoppers пропонує винагороду до 20 000 фунтів стерлінгів.

Слідчі вже перевірили та виключили зі списку підозрюваних 575 чоловіків, а стосовно 32 осіб перевірка триває.

90-річну жінку засудили до в’язниці: унікальний випадок

Нагадаємо, у Південній Кореї суд засудив 90-річну жінку до одного року ув’язнення за допомогу у відмиванні коштів від наркоторгівлі. Упродовж 2020–2022 років вона отримала готівкою 386 млн вон (~11,36 млн грн) та переказувала їх на рахунки, які надавав її син Сонг.

Син жінки з 2020 року відбуває покарання у Камбоджі за контрабанду метамфетаміну.

Суд дійшов висновку, що жінка знала про арешт сина і мала усвідомлювати незаконне походження грошей, а її дії ускладнювали відстеження доходів та сприяли поширенню наркотиків. Зваживши на поважний вік обвинуваченої та відсутність попередніх правопорушень, їй призначили короткий термін ув’язнення.

У цій справі також фігурувала донька Сонга, але її виправдали за браком доказів обізнаності про походження коштів.

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