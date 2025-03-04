39-річна жінка поділилася, чому досі незаймана та ніколи не цілувалася

39-річна незаймана жінка, яка ніколи не цілувалася, розповіла про життя без інтимних стосунків.

Сара розкрила деталі в TikTok, заявивши, що не думає, що колись її ситуація зміниться.

"У підлітковому віці і в 20 років я божеволіла від хлопців", - поділилася Сара в одному з відео. "Завжди був принаймні один хлопець, який мені подобався. Є хлопці, яких я вважаю красивими, не зрозумійте мене неправильно, але я не була закохана в когось відтоді, як мені було близько 20 чи 30 років. Зараз я спокійно ставлюся до своєї самотності".

Вона додала, що, можливо, залишиться незайманою до кінця свого життя: "Я не хочу порушувати свій внутрішній спокій, тому що я так довго йшла до цього".

Сара / Фото: tiktok.com/@sarahs.tok

В окремому кліпі Сара поділилася реакцією, яку вона отримує, коли каже людям, що вона незаймана і ніколи не цілувалася.

"Перша - це люди, які просто щирі, шоковані та допитливі", - заявила вона. "З цими людьми весело спілкуватися, тому що вони не засуджують в жодному разі. Друга реакція, яку я зазвичай отримую – це люди, які майже ображаються на це. Третя реакція – це повний порожній погляд, який змушує мене почуватися космічним прибульцем".

Глядачі так само неоднозначно відреагували на целібат Сари, дехто сказав, що вона повинна вийти на вулицю і зайнятися сексом.

Тим часом інша жінка розповіла, що теж ніколи не мала інтимних стосунків: "Мені 50 і я все життя була сама. Нічого, нуль. Я мало кому про це розповідаю. Люди, які знають, ніколи не сміялися з мене, принаймні, не в обличчя".

Нагадаємо, чоловік подав до суду на дружину після першої шлюбної ночі. Стало відомо, чому він планує відсудити близько 5 000 доларів.

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