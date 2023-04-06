39-річна жінка закохалася у найкращого друга свого сина-підлітка: чим закінчилася історія

Жінка розповіла, що цей хлопець гарний і їй приємно з ним спілкуватися.

У США 39-річна жінка закохана в найкращого друга свого 18-річного сина. Вона намагається не показувати цього, але зізналася, що хотіла б переспати із хлопцем.

Про це пише Mirror.

Також читайте У Луцьку жінка до смерті побила чоловіка і заховала тіло у туалеті

Жінка пояснила, що вона не хоче тривалих стосунків на своєму етапі життя, але була б не проти романтичного спілкування. Вона розповіла, що цей хлопець гарний і має великий емоційний інтелект. Їй приємно з ним спілкуватися, але р озуміючи, що це зашкодить її синові, вона намагається зупинити або навіть приховати свої почуття до нього.

"Сподіваюся, я не буду ділити з ним своє ліжко. Якби я не була такою совісною, я б просто займалася сексом з хлопцем", - сказала вона.

Думки користувачів у Мережі розділилися. Одні кажуть, що жінка робить правильно, що не розповідає це своєму сину, інші, навпаки, що краще сказати правду. А треті пишуть, що коханню немає вікових меж.

Як повідомляли раніше, ж інка з найбільшими у світі губами і далі робитиме ін'єкції.

Читайте також: