4,5-метрового крокодила занесло до будинку повінню – фото

В Індії величезний 4,5-метровий крокодил був знайдений на подвір'ї будинку після того, як його занесло туди повінню.

Про це пише Need To Know.

Відважні місцеві мешканці спробували зловити рептилію за допомогою імпровізованої пастки. Вони обв'язали довгу гілку дерева мотузкою з петлею на одному кінці.

Щелепи крокодила були широко роззявлені, коли вони обережно намотували мотузку на його голову. Ці кадри були зняті у Вадодарі, штат Гуджарат, 29 серпня.

Крокодил / Фото: скриншот з відео

Повідомляється, що декілька крокодилів були помічені в місті після розливу річки Вішвамітрі. У річці, яка зараз розливається внаслідок мусонних дощів, мешкає близько 300 крокодилів. Близько 17 км річки протікає через Вадодару.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що рятувальники виловили крокодила з подвір'я і помістили його до клітки. Потім вони передали його до лісового департаменту, щоб повернути в дику природу.

Крокодил / Фото: скриншот з відео

Анонімний чиновник розповів місцевим ЗМІ: "За останні п'ять днів ми врятували 10 крокодилів. Двох випустили на волю, а вісім все ще перебувають у нас. Ми випустимо їх, коли рівень води в річці знизиться".

Крокодили, знайдені у Вадодарі, належать до вразливого виду Crocodylus palustris. Два найбільші відомі болотяні крокодили досягали 5,63 м.

Смертельні напади болотяних крокодилів на людей були зафіксовані в штаті Гуджарат і сусідньому штаті Махараштра.

