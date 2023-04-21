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4-річна дівчинка відчайдушно шукає іграшку, на якій записано серцебиття покійної мами - фото

4-річна дівчинка відчайдушно шукає іграшку, на якій записано серцебиття покійної мами - фото

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
690
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4-річна дівчинка відчайдушно шукає іграшку, на якій записано серцебиття покійної мами - фото

Дівчинка шукає іграшку, на якій записано серцебиття покійної мами

Плюшевого ведмедика випадково подарували благодійній організації.

У США чоловік намагається знайти плюшевого ведмедика своєї дочки, на якому записано серцебиття її покійної мами.

Про це пише ladbible.com.

Іграшку чотирирічної дівчинки з Теннессі випадково подарували місцевій благодійній організації. Вона якимось чином опинилась у сумці для пожертвувань.

Це одна з небагатьох речей, яку малеча залишила собі від рідної людини.

Це одна з небагатьох речей, яку малеча залишила собі від рідної людини / © ladbible.com
Це одна з небагатьох речей, яку малеча залишила собі від рідної людини / Фото: ladbible.com

Тайлор Кеннеді розповів WATE-TV, що ведмедика подарувала онучці її бабуся.

"Мама моєї дочки померла, і її бабуся зробила ведмежа з її серцебиттям", - сказав Кеннеді.

Він додав, що запис серцебиття його покійної дружини можна почути, натиснувши на лапу ведмедя.

Чоловік звернувся до людей з проханням повернути іграшку дитині. Також табличку з відповідним проханням розмістили біля магазину.

Іграшку випадково подарували місцевій благодійній організації / © ladbible.com
Іграшку випадково подарували місцевій благодійній організації / Фото: ladbible.com

Хоча до крамниці надходили дзвінки та повідомлення про те, що ведмедя помітили по всій країні, менеджер магазину вважає, що іграшку купив місцевий житель, і вона може все ще перебувати в окрузі Клейборн.

Нагадаємо, пітбуль врятував чужу дитину від смертельної змії. Собака схопив її та вбив, отримавши травми.

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Дата публікації
Перегляди
690
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