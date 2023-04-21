4-річна дівчинка відчайдушно шукає іграшку, на якій записано серцебиття покійної мами - фото

Плюшевого ведмедика випадково подарували благодійній організації.
У США чоловік намагається знайти плюшевого ведмедика своєї дочки, на якому записано серцебиття її покійної мами.
Про це пише ladbible.com.
Іграшку чотирирічної дівчинки з Теннессі випадково подарували місцевій благодійній організації. Вона якимось чином опинилась у сумці для пожертвувань.
Це одна з небагатьох речей, яку малеча залишила собі від рідної людини.
Тайлор Кеннеді розповів WATE-TV, що ведмедика подарувала онучці її бабуся.
"Мама моєї дочки померла, і її бабуся зробила ведмежа з її серцебиттям", - сказав Кеннеді.
Він додав, що запис серцебиття його покійної дружини можна почути, натиснувши на лапу ведмедя.
Чоловік звернувся до людей з проханням повернути іграшку дитині. Також табличку з відповідним проханням розмістили біля магазину.
Хоча до крамниці надходили дзвінки та повідомлення про те, що ведмедя помітили по всій країні, менеджер магазину вважає, що іграшку купив місцевий житель, і вона може все ще перебувати в окрузі Клейборн.
Нагадаємо, пітбуль врятував чужу дитину від смертельної змії. Собака схопив її та вбив, отримавши травми.
Читайте також: