4-річний хлопчик викликав копів на свою "погану" маму: чим вона розгнівала малюка (фото)

Дитина заявила, що жінку треба посадити до в'язниці.

У Вісконсині, США, 4-річний хлопчик викликав поліцію після того, як мама з'їла його морозиво. Це сталося після того, як в Оклахомі малюк зателефонував до служби порятунку, щоб отримати "екстрені пончики".

Як повідомляє ABC News, інцидент стався у містечку Маунт-Плезант, коли юний борець за справедливість зателефонував 911 і повідомив, що його мама "погана" і її потрібно відправити до в'язниці.

"Арештувати її негайно!"

Як повідомляє місцева поліція, хлопчик був рішуче налаштований домогтися справедливості. Коли офіцери прибули на місце, він без вагань пояснив їм суть трагедії: "Мама з'їла моє морозиво. Її треба посадити до в'язниці!".

Поліцейські з усією серйозністю поставилися до справи, але перш ніж почати складати ордер на арешт, вирішили уточнити у маленького заявника, чи він точно цього хоче. Після хвилини роздумів хлопчик зітхнув і сказав, що більше не хоче відправляти маму за ґрати – він просто хоче морозива.

Солодкий фінал

Поліція Маунт-Плезант вирішила не залишати справу без розгляду. Наступного дня офіцери повернулися до сім'ї з несподіваним візитом і подарували хлопчику морозиво.

Малюк був у захопленні та погодився зробити спільне фото з поліцейськими.

4-річний хлопчик викликав поліцію на свою маму / Фото: Facebook / Village of Mount Pleasant Police Department

У своєму звіті правоохоронці зазначили, що хоча цей виклик не мав серйозних наслідків, вони знайшли в ньому гумор і раді, що змогли повернути хлопчикові віру в справедливість.

Мама ж, напевно, наступного разу двічі подумає, перш ніж красти десерт у свого сина.

Нагадаємо, школяр здав батька поліції за наркотики після того, як він насварив його за невиконання домашнього завдання. Хлопчик швидко помстився татові за прочухан.

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