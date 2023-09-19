40-річний держслужбовець одружився з лялькою віртуальної аніме-співачки – фото

У Токіо, Японія, державний службовець одружився з лялькою відомої віртуальної японської співачки.

Про це пише Daily Star.

Він влаштував розкішну церемонію, на якій було близько 40 гостей, не рахуючи його батьків, які відмовилися їхати.

Після того, як його назвали "дивним", "божевільним" та "психом", 40-річний Акіхіко Кондо заявив, що виступає за "фіктосексуальні" стосунки. До слова, фіктосексуальність — загальний термін для всіх, хто відчуває сексуальний чи романтичний потяг до вигаданих персонажів.

Акіхіко Кондо з "дружиною" / Фото: dailystar.co.uk

Акіхіко заснував асоціацію FictoSexual, щоб сприяти розумінню фіктосексуальності, але наразі до неї входять лише чотири члени. Попри це, чоловік сподівається влаштувати масовий захід до кінця цього року.

"Суспільство не має хорошого розуміння цієї проблеми. Фіктосексуальні люди часто бояться переслідувань і не мають можливості чесно розповісти про свої почуття. Я думаю, розмова може допомогти їм дізнатися, про що вони думають. Сподіваюся, що в майбутньому фіктосексуали не будуть переслідуватись, і їх прийме кожне місце, якщо саме там вони захочуть провести своє весілля", - сказав Кондо.

Акіхіко виступає за "фіктосексуальні" стосунки / Фото: dailystar.co.uk

Ізумі Цудзі, професор соціології культури в Університеті Тюо та секретар Японської молодіжної дослідницької групи, сказав: "Фіктосексуали з'явилися приблизно в той же час, що і японська культура отаку, у 1980-х і 1990-х роках". "Отаку" - жаргонний термін, який перекладається як "комп'ютерник" або "ботанік".

Цудзі сказав, що Кондо є піонером фіктосексуального руху. Його лялька є образом Хацуне Міку, комп'ютерної поп-співачки, яка раніше гастролювала з Леді Гагою.

Акіхіко Кондо з "дружиною" / Фото: dailystar.co.uk

Пара "щаслива разом" вже п'ять років. У розмові з агентством новин Asahi він сказав: "Щодня я кажу їй такі речі, як "Я йду на роботу" і "Ти маєш милий вигляд". Думаю, мої пріоритети помінялися місцями, коли я захопився відеоіграми та аніме, і поставив вигаданих персонажів вище за реальних людей".

Нагадаємо, жінка переглядала знімки у телефоні чоловіка та випадково дізналася жахливу таємницю. Вона запитала поради, як діяти далі.

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