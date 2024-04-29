400-річна традиція: в Японії відбувся фестиваль, де змушують плакати немовлят (фото)

28 квітня в Японії відбувся щорічний фестиваль Накідзумо, де плачуть діти.

Про це пише Daily Mail.

Звук плачу дитини – це останнє, що хочуть чути молоді батьки, але на 400-річному японському фестивалі саме це є метою. Фестиваль прославляє віру в те, що плач немовлят принесе дітям міцне здоров'я та успіх у майбутньому, а також віджене злих духів та демонів.

Протягом дня немовлята, що ревуть, змагаються одне з одним, поки їх тримають на руках борці сумо. Переможцем зазвичай стає перша дитина, яка заплаче на рингу.

Одягнувши свої крихітні пояси і фартухи сумо, понад 100 малюків виносять на ринг, де величезні борці сумо тримають їх і щосили намагаються змусити їх розплакатися. Вони використовують низку прийомів, зокрема гарчання.

Фестиваль "Накідзумо" / Фото: Getty Images

Однак іноді діти не лякаються, а часто навіть сміються. Якщо протягом декількох секунд їм не вдається заплакати, втручається рефері. Йому доводиться піти на новий рівень, щоб спробувати налякати маленьких дітей, одягнувши традиційні страшні маски або роблячи гримаси і вигукуючи щось, змушуючи їх плакати.

Фестиваль "Накідзумо" / Фото: Getty Images

Фестиваль відбувається на всій території Японії, правила якого варіюються від регіону до регіону: у деяких регіонах дитина, яка плаче першою, вважається такою, що програла, а в інших все залежить від того, яка дитина плаче голосніше, а програє та, яка тихіше.

Фестиваль "Накідзумо" / Фото: Getty Images

Стороннім це може здатися жорстоким, але кажуть, що ця церемонія захищає немовлят від злих сил, а також приносить їм успіх.

Зі святом пов'язана приказка, що означає "діти, що плачуть, швидко виростуть". Японська легенда свідчить, що гучний плач дитини відганяє злих духів і гарантує, що дитина виросте здоровою та сильною.

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