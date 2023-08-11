41-річна жінка вийшла заміж за 16-річного сина своєї найкращої подруги: як відреагувала свекруха

Влада перевіряє, щоб подружжя спало на різних ліжках до того часу, коли юнакові не виповниться 18 років.

В Індонезії 41-річна жінка вийшла заміж за 16-річного сина своєї найкращої подруги.

Про курйозну історію пише The Mirror.

41-річна Маріана на 25 років старша за свого нового 16-річного нареченого Кевіна.

Мама школяра Ліза, яка є найкращою подругою нареченої, на чотири роки молодша, їй 37 років. Ліза хотіла допомогти подрузі, оскільки та впала в депресію, коли минулі заручини з нареченим зірвалися.

У виданні зауважують, що мати сама запропонувала синові одружитися на своїй подрузі. Підліток був здивований такою пропозицією, проте погодився. Пара зустрічалася два місяці, після чого вирішила одружитися.

Маріана є власницею мережі продуктових магазинів І вона, і її подруга заперечують, що шлюб пов'язаний з грошима. 16-річний наречений розповів, що після весілля збирається працювати в магазині своєї дружини.

16-річний наречений і його 41-річна кохана / Фото: mirror.co.uk

Однак у пари все ще є ще одна перешкода, яку потрібно подолати після того, як у справу втрутилася Комісія із захисту дітей Індонезії. Правозахисники заявили, що шлюб не повинен був укладатися, оскільки хлопцеві ще не виповнилося 18 років.

Вони відвідали пару та сказали, що на час розслідування молодятам потрібно спати в окремих ліжках. Якщо шлюб не буде анульований, це означає, що їм доведеться чекати два роки, перш ніж вступити в фізичні стосунки.

Раніше повідомлялося, що 50-річна Гайді Клум з молодшим на 17 років чоловіком показала, як розважилася в Італії.

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