41-річний чоловік помер від інсульту після прийому Віагри з алкоголем

У чоловіка був високий кров'яний тиск, але він не приймав ліки від нього до того, як помер

41-річний чоловік помер від інсульту після прийому дженерика Віагри з алкоголем.

Чоловік помер після того, як він прийняв максимальну дозу силденафілу, генеричної форми віагри, з алкоголем. Розтин показав, що у нього був інсульт і ознаки тривалого високого тиску.

Про це пише "Yahoo!news".

Згідно зі звітом, чоловік помер від інсульту після того, як він прийняв високу дозу генеричної форми віагри, яка, ймовірно, не прописувалася, разом з алкоголем. Ввечері перед тим, як він захворів, 41-річний чоловік, ім’я якого не називається, перебував у готельному номері з «подругою» і, як вважають, прийняв дві таблетки силденафілу по 50 міліграмів, загальну форму віагри, і випив трохи алкоголю.

Зазначається, що Силденафіл діє шляхом інгібування ферменту, який міститься в гладких м’язах однієї з еректильних тканин пеніса, викликаючи тимчасовий приплив крові, що викликає ерекцію.

Фахівці заявили, що написали звіт, щоб підвищити обізнаність про ризики, пов’язані з використанням силденафілу без консультації лікаря. Згідно з повідомленням, друзі та родичі чоловіка сказали, що не знали, що у нього був рецепт на препарат.

Звичайна доза препарату для лікування еректильної дисфункції становить 50 мг один раз на день, але 25 мг рекомендовано тим, хто вперше прийме препарат, а також тим, хто має проблеми з печінкою, нирками чи серцем, або тим, хто приймає певні ліки від ВІЛ, згідно з оригінальною інформацією про призначення Віагри.

На ранок після того, як чоловік прийняв силденафіл, у нього розболілася голова та почалася блювота, йдеться у повідомленні.

Спочатку він відмовлявся звертатися за медичною допомогою, але його симптоми погіршилися, і його доставили до лікарні. По прибуттю лікарі констатували смерть.

Пізніше розтин встановив, що чоловік помер від крововиливу в мозок, різновиду інсульту. Він також мав ознаки ураження серця та нирок через тривалий високий кров'яний тиск; ожиріння печінки; і високий рівень алкоголю в його крові, кажуть автори звіту.

Згідно зі звітом, два роки тому у чоловіка був епізод високого кров'яного тиску, але він не приймав ліки від нього, коли помер. Високий кров'яний тиск може збільшити ризик інсульту незалежно від того, приймає людина Віагру чи ні.

Взаємодія силденафілу та алкоголю точно не встановлено, є лише кілька повідомлень про крововилив у мозок людей після його прийому та вживання алкоголю.

У цьому та інших випадках неможливо визначити, чи була крововилив у мозок безпосередньо пов’язана із силденафілом, змішуванням препарату з алкоголем або іншими факторами, такими як сексуальна активність або основні захворювання пацієнта, такі як високий кров’яний тиск.

Згідно з інформацією про призначення Віагри, інсульти були зареєстровані менш ніж у 2% людей під час клінічних випробувань, і неможливо було довести, що причиною є препарат. Більшість людей, які перенесли інсульт, мали проблеми зі здоров’ям, які підвищували ризик інсульту, наприклад високий кров’яний тиск.

Більш поширені побічні ефекти силденафілу включають: головний біль, почервоніння, печію, порушення зору, біль у спині, м’язові болі, висип і запаморочення. Також препарат може підсилювати дію ліків від артеріального тиску та препаратів, що містять нітрати, які застосовуються при болях у грудях.

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