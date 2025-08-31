42-річна мати сімох дітей одружилася з другом свого сина, молодшим на 20 років

42-річна мама 7-х дітей вийшла заміж за друга сина / © Freepik

У Великій Британії 42-річна мама семи дітей закрутила роман з 17-річним другом свого сина.

Про це пише The Sun.

Айдін познайомив свою маму зі своїм 17-річним другом Брайсом, і, попри те, що у свої 42 роки вона була більш ніж вдвічі старша за юнака, між ними незабаром зав’язалися стосунки.

Зараз, майже п’ять років по тому, коли Брайсові уже 22 роки, пара щасливо одружена і навіть живе під одним дахом з її сином.

Напередодні свого 18-річчя Брайс вирішив відкрити свої почуття. Також він сказав Айдіну, що йому подобається його мама, і переконавшись, що той не проти їхніх стосунків.

«Я була вдома в ліжку, коли він написав мені в Snapchat: „Б’юся об заклад, ти не знала, але я закоханий у тебе“. Мені було приємно, але сприймала його як дитину, адже він був другом сина. Я сказала, що це мені лестить, але він занадто молодий для мене», — згадує Емі.

Брайс продовжував запрошувати Емі на побачення протягом наступних двох років, і в лютому 2022 року він нарешті переконав її почати стосунки.

«Я побачила Брайса з іншою дівчиною. Коли вони поцілувалися, у мене виникло дивне відчуття. Раптом я зрозуміла, що закохана у 20-річного найкращого друга свого сина! Я шукала когось доброго та вірного, хто змусив би мене знову відчути себе підлітком. Задумалася, чи не відкидаю чудову людину лише через різницю у віці», — розповідає жінка.

Набравшись сміливості, Емі зателефонувала Брайсу зі словами: «Я знаю, що кілька років тому у тебе були почуття до мене, і не впевнена, чи ти досі відчуваєш те саме…». Брайс перебив і сказав, що кинув би все заради неї в одну мить.

Через три місяці пара почала жити разом і одружилася наступного року, незважаючи на те, що друзі та родина неоднозначно відреагували на їхні стосунки.

Брайс та Емі / © thesun.co.uk

Емі каже: «Мене називали педофілкою, але я не була знайома з Брайсом, поки йому не виповнилося 17».

Сам хлопець визнає, що його родина — проти цих стосунків.

«Моя родина незадоволена нашими стосунками. Багато хто з них був дуже засмучений. Багатьом людям знадобився час, щоб це прийняти. Коли люди говорять жахливі речі про Емі, я засмучуюсь. Це супроводжується великою кількістю негативу», — сказав він.

Емі, своєю чергою, вражена зрілістю і серйозністю у стосунках свого обранця, попри його молодий вік. «Він мудрий для свого віку — у нього стара душа. Зовсім не схожий на інших 22-річних», — додала вона.

Жінка стверджує, що зі своїм партнером вони не займалися сексом аж до одруження. Пара чекала на свою шлюбну ніч у жовтні 2023 року, щоб зайнятися сексом.

«Ми одружилися, Айдін був свідком, а моїх інших дітей там не було. Після цього ми не могли відірвати руки одне від одного. Брайс був таким ніжним і зосередженим на тому, щоб догодити мені, я почувалася такою щасливою. Це був особливий день. Є переваги сексуальної близькості з молодшим чоловіком. З попередніми партнерами інтимна близькість здавалась рутиною. Брайс справді добрий і ніжний, і на нього немає жодного тиску. Він як ковток свіжого повітря», — розповідає Емі.

