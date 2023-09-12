42-річний чоловік, викрадений у дитинстві у Чилі, вперше зустрів свою маму: щемлива історія (фото)

Він завжди знав, що його всиновили, але не здогадувався, за яких умов.

Американець, якого викрали в дитинстві у Чилі, вперше зустрівся з рідною мамою.

Про це пише CNN.

Джиммі Тайден каже, що завжди знав, що його всиновили. Він також знав, що народився не в США, а в Чилі. Виріс у Вірджинії дуже люблячими і відданими своїй справі названими батьками і ніколи нічого не потребував.

Джиммі в дитинстві / Фото: CNN

42-річний чоловік, який служив у морській піхоті США, тепер працює адвокатом, одружений та має двох маленьких дочок.

"Мені сказали, що мене віддали на усиновлення через любов", - сказав Тайден. "Подарований матір'ю, яка любила мене і хотіла для мене найкращого: життя, повного можливостей, освіти та сенсу".

Все почало змінюватися 2012 року, коли його названа мама дала йому документи про усиновлення, коли він готувався до відправки до Афганістану. Тайден каже, що коли він почав уважно переглядати файли про усиновлення, він виявив, що там було багато невідповідностей.

"Було три або чотири різні версії однієї історії, які настільки розходилися, що не всі могли бути правдою", - сказав Тайден.

Був один документ, у якому говорилося, що він не має батька чи матері.

В іншому були вказані ім'я біологічної матері та її адреса.

У третьому документі вказувалося, що дитина не має живих родичів.

В четвертому говорилося, що його віддали на усиновлення через декілька днів після народження.

Ще в одному документі йшлося про те, що його віддали на усиновлення, коли йому було два роки.

Джиммі в дитинстві / Фото: CNN

Протягом багатьох років Тайден запитував про своє походження. Він хотів дізнатися більше, але не знав, з чого почати і до кого звернутися в Чилі.

Лише декілька місяців тому, коли його дружина прочитала про справу Скотта Лібермана, він почав активно займатися розкриттям правди про його усиновлення.

Ліберман, 42-річний американець із Сан-Франциско, також був усиновлений із Чилі і нещодавно дізнався, що його вкрали у дитинстві. Так Тайден дізнався про Nos Buscamos ("Ми шукаємо одне одного"), чилійську некомерційну організацію, покликану допомагати людям, вкраденим у дитячому віці, знайти своїх біологічних батьків та сім'ї. Під час диктатури генерала Аугусто Піночета, від 1973 по 1990 рік, багато немовлят було відправлено до агентств з усиновлення. Частина дітей походила з багатих сімей, які у багатьох випадках відмовлялися від позашлюбних немовлят. Інших немовлят із бідних сімей просто вкрали.

За останнє десятиліття CNN задокументувало декілька випадків крадіжки чилійських немовлят під час народження. Влада країни заявляє, що священики, черниці, лікарі, медсестри та інші особи вступили в змову з метою незаконного усиновлення, головним чином, задля отримання прибутку.

Чилійські чиновники заявляють, що кількість вкрадених немовлят може обчислюватися тисячами, але розслідування спірних випадків усиновлення в країні зупинилося. Деякі з тих, хто брав участь у незаконних усиновленнях, померли. Багатьох клінік та лікарень, де нібито були вкрадені немовлята, більше не існує.

За словами Тайдена, після звернення до Nos Buscamos наступного дня він отримав електронного листа від її директорки Констанци дель Ріо, яка порадила йому негайно зателефонувати їй. Вона запропонувала пройти тест ДНК, який він зробив 17 квітня. За допомогою MyHeritage, онлайн-генеалогічної компанії, Тайден знайшов збіг протягом декількох тижнів. Коли матч відновився, дель Ріо сказала, що знала, що наступним кроком буде телефонний дзвінок 69-річній Марії Гонсалес, жінці, яка протягом десятиліть вважала, що її син помер незабаром після народження.

"Вона не могла в це повірити. Вона подумала, що це несмачний жарт, бо їй сказали, що її недоношений син помер", - сказала дель Ріо. Гонсалес сказали, що тіло дитини викинули на сміття. Під час диктатури Піночета, коли декілька тисяч людей було вбито і зникло безвісти, ставити занадто багато запитань або голосно протестувати могло бути небезпечно.

Дізнатися правду було гірко-солодко для Тайдена. Він радий нарешті дізнатися про своє справжнє походження, але засмучений тим, через що довелося пройти його біологічній матері.

"Вона не знала про мене, тому що мене забрали у неї при народженні, і їй сказали, що я помер, а коли вона попросила моє тіло, їй сказали, що його позбулися. Отже, ми ніколи не трималися одне за одного, ніколи не обіймалися", - сказав Тайден.

Після трьох місяців він нарешті зміг поїхати до Чилі, щоб обійняти свою біологічну матір, чого йому довелося чекати 42 роки. Коли вони зустрілися у південному місті Вальдівія у середині серпня, він нарешті зміг вимовити слова, які репетирував декілька тижнів. "Привіт, мамо!" — сказав він, коли вони, нарешті, обійнялися.

Джиммі Тайден з біологічною мамою / Фото: CNN

"Мені 42 роки, і я зустрічаюся з нею, обіймаю та тримаю її вперше. Це так неприродно!" - сказав Тайден пізніше, розмірковуючи про цей момент. "Це ніби змусило мене усвідомити те зло, яке було вчинено. І потім, знати її означає любити її. Вона мила, дбайлива, любляча жінка".

Джиммі з родичем / Фото: CNN

Якось у Вальдівії, після зустрічі зі своєю великою родиною, для нього заздалегідь було організовано особливу вечірку з нагоди дня народження.

"Я почувався втраченим шматочком головоломки, шматочком, який було втрачено протягом 42 років, і в той момент я відчув, що перебуваю там, де мав бути, і це було дуже нормально, ніби час не минув, щойно ми воз'єднаємося", - пізніше сказав Тайден.

Джиммі Тайден / Фото: CNN

Чоловік додав, що дізнатися правду було також болісно, тому що його названим батькам теж брехали. Він каже, що вони спочатку зв'язалися з агентством з усиновлення у Вірджинії та конкретно попросили усиновити дитину правильно через авторитетне агентство, про що вони і написали.

"Вони ні на мить не повірили, що купують дитину. Вони ніколи цього не зробили б", — сказав він. "Я не дарма усвідомлюю, що мені пощастило, що в мене є сім'ї, що люблять, по обидва боки екватора. Але я не знаю, чи став би юристом. Не знаю, чи пішов би я до армії. Я зробив ті речі, які я зробив через те, де я був, або це ті речі, які я зробив, тому що вони лежать в основі того, ким я є?" - додав він.

Зрештою, каже він, мудрість про те, що з ним сталося, прийшла від його п'ятирічної доньки, яка сказала йому, що якби не сталося щось погане, її тут не було б. А в її батька, сказала вона йому, є не одна, а дві родини, які дуже люблять його.

Нагадаємо, 72-річну бабусю змусили знести будиночок на дереві, в якому вона жила майже 20 років. Вона пручалася протягом 8 років.

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