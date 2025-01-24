43-річний чоловік похизувався шлюбом зі своєю 88-річною дружиною: фото та історія кохання пари

У світі чимало пар, де жінка значно старша за свого обранця, втім, не усі історії кохання закінчилися гепіендом. Приміром, британка жалілася, як молодший на 46 років єгиптянин кинув її заради нової пенсіонерки. Але інша пара, з 45-річною різницею у віці, похизувалася своїм міцним коханням. Їм довелося мати справу з "заздрісниками", які хотіли їх "розлучити" - але, попри це, вони наполягають, що не можуть бути щасливішими.

Про це пише Mirror.

Адріан Нарваес, якому зараз 43 роки, вперше зустрів Делію Лукес, якій зараз 88, на художній виставці 1998-го, коли йому було 16, а їй 61. Спочатку вони були просто друзями, яких зблизили спільні творчі інтереси. Вчителька Делія захоплювалася живописом, а Адріан любив писати вірші та оповідання.

Після першої зустрічі Адріан і Делія підтримували зв'язок, обмінюючись листами, які Адріан зберігає донині. З роками їхня дружба стала романтичною, і Адріан, який відчував, що народився не в той час, зізнався Делії, що закохався в неї.

Їхні стосунки розквітли, але протягом довгих дванадцяти місяців вони вирішили тримати свій роман у таємниці, зустрічаючись лише зрідка, щоб пограти в карти або випити в компанії одне одного.

Адріан і Делія / Фото: Jam Press

Адріан і Делія – Свідки Єгови. Пара, яка живе у Рівадавії, Аргентина, була змушена дотримуватися суворих правил своєї віри і не могла залишатися наодинці одне з одним у приватному просторі. І вони зіткнулися з ще більшими труднощами, коли вирішили розповісти про своє кохання публічно.

Як розповіла Делія місцевій пресі, не всі були в захопленні від їхніх стосунків. Вона пояснила: "Батько прийняв мене одразу, але мама не хотіла нічого знати". Адріан додав: "Це були ревнощі. Вони не розуміли, що, попри різницю у віці, ми можемо кохати одне одного. Спочатку вони робили все можливе, щоб нас розлучити".

Адріан і Делія / Фото: Jam Press

Але, попри значні перешкоди, з якими їм довелося зіткнутися, кохання врешті-решт перемогло. Адріан, якого, навіть будучи підлітком, ніколи не приваблювали жінки його віку, розповів: "Я ніколи не соромився різниці у віці. Чесно кажучи, я її не помічаю. І хоча між нами 45 років, я скрізь ходжу з нею".

18 березня 2005 року Адріан і Делія вирішили зробити все офіційно та одружилися. Тепер вони готуються до святкування 20-ї річниці свого весілля. Вони досі такі ж щасливі, як і раніше, але на цьому шляху їм довелося пережити деякі злети і падіння.

Адріан і Делія / Фото: Jam Press

2009 року Делія перенесла вісім операцій через проблеми зі стегном, коліном, очима та жовчним міхуром. Зовсім нещодавно Делію госпіталізували через аритмію – нерегулярне серцебиття – і Адріан, на жаль, не зміг її відвідати. На щастя, Делія вже одужала.

Через усі ці роки після тієї доленосної виставки пара все ще поділяє пристрасть до мистецтва і підтримує творчість одне одного. Поки Адріан читає вірші на художніх виставках Делії, вона створює роботи, які будуть представлені в його книжках.

Нагадаємо, 98-річний чоловік одружився з молодшою на два роки обраницею. Їхня історія кохання почалася із запрошення на його 98-й день народження.

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