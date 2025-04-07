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Наречена пожалілася, як чекала більш ніж 40 років, щоб вперше зайнятися сексом у першу шлюбну ніч — і лише потім виявила, що її дівоча пліва настільки товста, що вона не в змозі цього зробити.

Про це пише New York Post.

44-річна Сара Джонс-Грін виховувалася в християнській родині і хотіла зачекати до шлюбу, щоб зайнятися сексом, з поваги до своїх переконань.

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Вона також розглядала близькість як «щось особливе» і не хотіла втрачати цноту шляхом сексу на одну ніч.

2020-го, у віці 40 років, вона познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком, 44-річним маркетологом Мартіном Гріном. Пара одружилася 28 вересня 2024 року.

У першу шлюбну ніч вони вперше спробували зайнятися сексом, але молодій нареченій це здалося надто болісним. Незабаром після цього вона звернулася до свого терапевта, який провів медичне обстеження і виявив у Сари стан, який називається мікроперфорована дівоча пліва — стан, коли дівоча пліва дуже товста, але має єдиний, маленький отвір.

Сара і Мартін / © SWNS

Зараз Сара перебуває в листі очікування на гіменектомію — хірургічну процедуру з видалення зайвої тканини з дівочої пліви — і каже, що можливість займатися сексом дозволила б їй почуватися «повноцінною».

Сара, маркетологиня з Лондона, сказала: «Я незаймана наречена — і не хочу нею бути — секс дозволив би мені почуватися „нормальною“ нареченою. Раніше я не мала жодного уявлення про цей стан, я буквально зрозуміла, що щось не так, коли ми з Мартіном вперше спробували зайнятися сексом. Я так довго чекала — я просто хотіла відчути те, що відчувають інші. Це розчаровує, і я почуваюся дуже пригніченою через це».

Сара з коханим у ресторані / © SWNS

Від юнацтва Сара знала, що її вірування не дозволяють займатися сексом до шлюбу, але каже, що це було дуже особисте рішення. Вона описує себе як «сучасну жінку», яка не засуджує інших за те, що вони роблять, але вона не може уявити, що втратить цноту з чоловіком, з яким не перебуває у шлюбі.

«Я вважаю це чимось особливим», — сказала вона. «Я не хотіла віддаватися кому попало — комусь, з ким я могла б з часом розлучитися або з кимось на одну ніч. Моя мама, Памела, також чекала до заміжжя, щоб зайнятися сексом — і після того, як вона померла від раку підшлункової залози у віці 72 років, я була ще більш рішуче налаштована зробити так, щоб вона мною пишалася».

Сара з чоловіком / © SWNS

Найдовші стосунки Сари були з Мартіном, за якого вона врешті-решт вийшла заміж, і пара говорила про секс ще до свого першого побачення. Відчуваючи занепокоєння, Сара сказала Мартіну, що хоче бути з ним відвертою і не має наміру займатися сексом до шлюбу. Але її нинішній чоловік був «терплячим і добрим» і був готовий почекати — поки вони зустрічалися протягом чотирьох років перед весіллям.

«Я чекала чотири роки, щоб зайнятися з ним сексом», — сказала Сара. «Мартін був таким турботливим весь цей час — ми обговорили це, коли ще спілкувалися в Bumble, і він був таким милим і не проти».

Подружжя / © SWNS

Перша спроба пари зайнятися сексом відбулася у першу шлюбну ніч, і Сара каже, що одразу зрозуміла, що нічого не вийде. Вона відчула біль, коли вони намагалися це зробити, і молодята кажуть, що збудження швидко зникло.

Сара додала: «Моя дівоча пліва надзвичайно жорстка, і люди народжуються з нею. Лікар запропонував мені розширювачі, але вони здалися мені надто болісними, тому я збираюся на операцію. Консультація у мене буде лише в серпні, але приватна процедура коштуватиме близько $1288. Я дуже хвилююся — я хочу створити сім’ю якомога швидше. Але без операції я не зможу».

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