45-річна жінка сплутала вагітність з менопаузою: які у неї були симптоми

Вона розповіла про свої симптоми та зізналася, що це був справжній сюрприз.

Американка Віккі Дженкінс розповіла, як сплутала свою вагітність з менопаузою.

45-річна жінка, у якої є 22-річний син, не очікувала, що от-от народить другого малюка. Про це пише mirror.co.uk.

У неї були припливи, перепади настрою та нерегулярний менструальний цикл, через що вона думала, що це перименопауза, але насправді це були симптоми вагітності.

Вона розповіла, що коли припинилися місячні, вона була така щаслива і навіть не здогадувалася, що це сталося через те, що вона чекала на дитину. Попри шок, Віккі була рада стати мамою вдруге, а Метт тішився, що вперше стане батьком у 50 років.

Фото: mirror.co.uk

"У мене був 22-річний син Дрю, який покинув мій дім у 18 років, коли пішов служити до армії. Відтоді, як ми з Меттом вперше зустрілися дев'ять років тому, ми обидва від початку сказали, що не хочемо мати дітей разом, і нам подобалося подорожувати разом. Народження дитини ніколи не входило до наших спільних планів, тому Рорі була повною несподіванкою. Я думала, що в мене починається перименопауза, бо в мене були припливи, перепади настрою та місячні припинилися", - поділилася вона.

Втім, одного разу, дорогою на роботу, Віккі вирішила придбати тест на вагітність. Вона на 100% була переконана, що результат буде негативним.

"Коли я побачила дві смужки, я одразу ж побігла до крамниці, щоб купити ще чотири тести, та зробила їх у ванній на роботі. Усі вони також виявилися позитивними. Я був шокована і пішла з роботи, щоб вдома розповісти про це Метту. Оскільки я рано повернулася з роботи і мені потрібно було дещо йому сказати, він запитав, чи я йду від нього. Я розповіла йому новини, і він сказав мені, що останні два тижні він мав внутрішнє відчуття, що я вагітна", - розповіла жінка.

Вона додала, що дізналася про свій цікавий стан на 11 тижні вагітності. Зараз Рорі — "найкраще, що з сталося" з подружжям.

Фото: mirror.co.uk

Дівчинка з'явилася на світ 27 травня 2022 року.

"Вона народилася із синдромом Дауна, але, на щастя, вона не має проблем зі здоров'ям, які зазвичай супроводжують це захворювання. Вона дуже здорова і прогресує. Вона — найкраще, що будь-коли траплялося з нами, і ми не могли уявити своє життя інакше", - розповіла Дженкінс.

Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, студенту повідомили, що йому залишилось жити тиждень через загадкову хворобу. Спочатку вона була діагностована як кислотний рефлюкс. Втім, згодом лікарі виявили, що це за захворювання.

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