45-річний чоловік встановив новий рекорд із підтягування: після цього йому стало зле (фото)

Рекорд не могли побити від 2011 року.

Мешканець Колорадо, США, побив світовий рекорд Гіннеса за кількістю підтягувань за годину.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Френк Сагона виконав 1010 підтягувань за відведений час, побивши рекорд Стівена Гайланда (993), який тримався від 2011 року.

"Це найвище випробування сили й розуму над матерією", – сказав 45-річний чоловік.

Френк Сагона / Фото: guinnessworldrecords.com

Він додав, що його спроба ускладнилася через розтягнення м'язів спини за день до офіційної спроби.

"Я відчував, що задихаюся, до 44-ї хвилини. Потім я почав відчувати, що справді можу це зробити, – сказав він. – Через травму я сповільнив піднімання підборіддя. Мене фактично вирвало одразу після події".

Френк Сагона / Фото: guinnessworldrecords.com

Сагона присвятив свій рекорд своєму другові Майку Румфу, який допоміг йому розпочати підготовку до встановлення рекорду три роки тому, але помер, не встигнувши побачити, як важка робота окупилася.

"Ця нагорода не лише для мене, але і для пам'яті Майка", – сказав він.

Американець побив світовий рекорд Гіннеса за кількістю підтягувань / Фото: guinnessworldrecords.com

Неймовірне досягнення Френка відбулося через сім років після того, як він встановив ще три рекорди з підтягування за один день:

найбільша кількість підтягувань за 8 годин – 3751

найбільша кількість підтягувань за 12 годин – 4649

найбільша кількість підтягувань за 24 години – 5094

Відтоді 24-годинний рекорд був побитий Гремом Морганом (Велика Британія), якому вдалося зробити 7479 підтягувань, але Френк, як і раніше, утримує перші два рекорди.

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