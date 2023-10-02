45-річний чоловік встановив новий рекорд із підтягування: після цього йому стало зле (фото)

Рекорд не могли побити від 2011 року.
Мешканець Колорадо, США, побив світовий рекорд Гіннеса за кількістю підтягувань за годину.
Про це йдеться на офіційному сайті.
Френк Сагона виконав 1010 підтягувань за відведений час, побивши рекорд Стівена Гайланда (993), який тримався від 2011 року.
"Це найвище випробування сили й розуму над матерією", – сказав 45-річний чоловік.
Він додав, що його спроба ускладнилася через розтягнення м'язів спини за день до офіційної спроби.
"Я відчував, що задихаюся, до 44-ї хвилини. Потім я почав відчувати, що справді можу це зробити, – сказав він. – Через травму я сповільнив піднімання підборіддя. Мене фактично вирвало одразу після події".
Сагона присвятив свій рекорд своєму другові Майку Румфу, який допоміг йому розпочати підготовку до встановлення рекорду три роки тому, але помер, не встигнувши побачити, як важка робота окупилася.
"Ця нагорода не лише для мене, але і для пам'яті Майка", – сказав він.
Неймовірне досягнення Френка відбулося через сім років після того, як він встановив ще три рекорди з підтягування за один день:
- найбільша кількість підтягувань за 8 годин – 3751
- найбільша кількість підтягувань за 12 годин – 4649
- найбільша кількість підтягувань за 24 години – 5094
Відтоді 24-годинний рекорд був побитий Гремом Морганом (Велика Британія), якому вдалося зробити 7479 підтягувань, але Френк, як і раніше, утримує перші два рекорди.
Нагадаємо, кіт отримав премію за незвичайний страховий випадок. Стало відомо, що сталося з пухнастим.
Читайте також: