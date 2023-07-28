46-річна мама шістьох дітей пожалілася, як дешеві пластичні операції спотворили її тіло – фото

Британка, яка прилетіла до Туреччини, щоб зробити підтяжку живота за зниженою ціною, каже, що хірурги зіпсували її тіло.

Про це пише nypost.com.

46-річна Емма Вітні вилетіла до Стамбула 7 березня. Жінка, яка народила шістьох дітей, хотіла сексуального "перетворення мами", а також зробила підтяжку грудей та абдомінопластику "геральдичної лілії", призначену для видалення черевного жиру.

Але більш як через чотири місяці після процедур Вітні каже, що її набряк не спав, і вона все ще бореться з "жахливим" болем.

Емма Вітні / Фото: nypost.com

"Я зробила операцію насамперед тому, що у мене була депресія, і я хотіла почуватися краще", — сказала вона. "Але все минуло так погано, що тепер мені доводиться подвоїти дозу антидепресанту. Я заплатила стільки грошей, і тепер я нічого не можу з цим вдіяти".

Вітні, яка родом з Англії, каже, що в неї залишилася в'яла шкіра по всьому тілу після обхідного шлункового анастомозу у грудні 2020 року. Згодом вона почала шукати варіанти видалення зайвої шкіри.

Також читайте Жінка впала в кому після пластичної операції – тепер у неї свідомість немовляти

Вона не могла дозволити собі провести процедуру у своїй рідній країні, оскільки загальна вартість склала б близько 34 000 доларів США.

Натомість вона знайшла операцію в турецькій клініці, де процедуру було оголошено за 9000 доларів.

Емма каже, що у Google не було негативних відгуків про компанію, тому вона записалася на прийом у березні минулого року. Однак вона почала сумніватися ще до того, як лягла під ніж, оскільки лікарі відмовилися відкласти процедуру після смерті її мами.

"Я була спустошена, коли вони сказали, що не можуть змінити дату. Я почувалася такою винною, що залишила своїх дітей на тиждень, але я знала, що не зможу піти і зробити це знову", - пригадала Емма.

Емма з чоловіком та дітьми / Фото: nypost.com

Після того, як операцію було завершено, біди Вітні лише погіршилися.

Вона каже, що прокинулася в агонії та не отримала належного знеболювання. У мами також залишилися шишки на животі.

"Спочатку я думала, що після того, як спаде набряк, все буде гаразд", - заявила вона. "Вони сказали мені, що шишки були рідкими, і мені потрібно було злити їх за допомогою лімфатичного масажу".

Емма Вітні / Фото: nypost.com

Відтоді жінка витратила на масаж понад 600 доларів, але це не допомогло.

"Мій живіт набуває форми букви V, і він теж горбистий", - сумно додала вона. "Одна з моїх грудей більше за іншу, і моя права рука зморщується там, де вона щільно пришита. Це здається таким тісним та дивним".

Емма Вітні / Фото: nypost.com

Тепер Вітні застерігає інших жінок не летіти до Туреччини для процедури за низькими цінами, говорячи, що краще накопичити, щоб робота виконувалася в їхніх рідних країнах.

Емма Вітні / Фото: nypost.com

"Я ніколи б не подумала, що заплативши стільки грошей можна залишитися ось такою. Тепер у мене нічого не залишилося, щоб виправити це", - підсумувала Емма.

Нагадаємо, жінка засмутилася, дізнавшись, що її "миле" тату має зв'язок із вбивцями. Вона показала, що саме набила.

Читайте також: