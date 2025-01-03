47-річна мама заради молодості переливає собі кров молодого сина: який вона має вигляд (фото)

Американка у гонитві за молодістю вирішила переливати кров свого сина.

Про це пише New York Post.

47-річна Марсела Іглесіас вже витратила понад 99000 доларів на різні косметичні процедури і збирається викласти ще більше за переливання крові свого 23-річного сина Родріго, щоб "зупинити старіння".

"Переливання крові – це нова ера підтримення молодих клітин у вашому організмі, особливо, коли вона надходить від вашого власного сина чи доньки", - каже самопроголошена "жива Барбі", яка живе в Лос-Анджелесі.

Коли вона звернулася до Родріго з цією ідеєю, він сказав, що готовий поділитися своєю кров'ю з Марселою і своєю 75-річною бабусею Грасіелою.

Марсела Іглесіас із сином / Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

"Клітини молодого донора можуть принести багато користі, особливо якщо донором є мій власний син", - сказала Марсела, яка вже "спробувала терапію стовбуровими клітинами" і надихнулася своїм досвідом, щоб дослідити інші методи лікування.

"Родріго дуже добре знає, як проводиться процедура і всі її переваги, - додала вона. "Він також у захопленні від ідеї допомогти своїй бабусі".

Марсела Іглесіас із мамою / Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

Хоча попередні дослідження показали, що переливання крові ефективне для гризунів – і деякі компанії вивчають його терапевтичні ефекти – "залишається незрозумілим, чи переливання молодої крові літнім людям має клінічні переваги", - йдеться в одному зі звітів.

2019 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів застерегло від інфузій плазми від "молодих донорів", які рекламувалися як панацея від певних станів.

"Ці стани варіюються від нормального старіння і втрати пам'яті до серйозних захворювань, таких як деменція, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, хвороба Альцгеймера, серцеві захворювання або посттравматичний стресовий розлад", - написали в FDA, додавши, що агентство має "значну стурбованість щодо громадського здоров'я". "Немає доведених клінічних переваг інфузії плазми від молодих донорів для лікування, пом'якшення, лікування або профілактики цих станів, і існують ризики, пов'язані з використанням будь-якого продукту з плазми".

Марсела Іглесіас із сином / Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

Марсела, яка родом з Аргентини, сказала, що шукає лікаря в Лос-Анджелесі, який буде наглядати за переливанням.

"Мені сказали, що ваше тіло вітає цей заряд, як мандрівник, який втамовує спрагу ковтком води після довгої подорожі", - сказала вона. "У результаті я повинна почуватися сильнішою та стійкішою".

Марсела вже дотримується суворого режиму здоров'я, який вимагає восьмигодинного сну і години фізичних вправ щодня, а також відмови від солодких напоїв, алкоголю і соєвих продуктів. Вона також дотримується пескатаріанської дієти, тобто їсть лише рибу, але не м'ясо, і витрачає близько 1000 доларів на оздоровчі процедури, такі як ін'єкції, крапельниці, вітаміни тощо.

"Все, що ви вкладаєте у своє тіло, відображається назовні, тому дуже важливо доглядати за собою зсередини", - каже вона.

Марсела Іглесіас / Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

Вона додала, що люди запитують про її секрети омолодження, кажучи, що вона "занадто молода, щоб бути мамою".

"Я повинна сказати їм правду – навіть якщо вони можуть пройти всі ті процедури, які пройшла я, іноді пластична операція є єдиним рішенням", - сказала вона. "Приємно, що люди визнають ту роботу, яку я зробила".

Нагадаємо, нещодавно інший фанатик боротьби зі старінням Браян Джонсон похвалився своєю "золотою" плазмою та розсекретив нову терапію обміну крові. Він представив нову процедуру, яку використовує для виведення токсинів зі свого організму.

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