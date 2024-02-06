48-річний чоловік закохався у 103-річну вдову свого дідуся: як їхні стосунки стали серйозними

48-річний чоловік, який закоханий у 103-річну вдову свого діда, поділився, як розвивалися їхні стосунки.

Про це він розповів Daily Mail та показав їхні спільні фото.

Юрист з Естонії Март Соесон перебуває у стосунках з Ельфрідою Рііт від 2013 року. Він зазначив, що розуміє, чому деякі люди можуть не повірити, що їхнє кохання справжнє.

Після того, як їхній роман набув широкого розголосу, деякі люди звинуватили Соесона в тому, що він був зі своєю другою половинкою лише для того, щоб отримати візу для перебування в Австралії, де живе Рііт.

Однак пара, яка жила разом доти, доки Ельфріді не довелося переїхати до будинку для літніх людей, каже, що їхня 55-річна різниця у віці не має для них значення, і наполягає, що їхні "ексклюзивні, віддані та довгострокові" стосунки — це справжнє кохання.

"Те, що почалося як здоровий зв'язок, який у мене був із вдовою мого покійного дідуся, повільно, але вірно перетворилося на дуже значущі та люблячі стосунки. Так, я знаю, що у нас є різниця у віці. І я знаю, що це проблема для деяких людей. Але загалом різниця у віці є проблемою для літніх жінок та молодих чоловіків. Це ніколи не є проблемою для чоловіків літнього віку і молодих жінок, але я не можу змінити таке ставлення", - заявив він.

Соесон сподівається отримати візу на постійне проживання в Австралії на підставі їхніх стосунків, але заявку було відхилено.

Наразі пара передала справу до Адміністративного апеляційного трибуналу у Сіднеї.

У заяві, яка стала частиною його звернення, Март сказав, що для пари це не було кохання з першого погляду, пояснивши, що спочатку у них почалася дружба, яка переросла у глибший зв'язок.

У ній йшлося: "У нас було багато спільного і багато причин проводити час разом у обставинах, що склалися".

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Соесон розповів, що почав проводити час із Рііт після смерті діда, але пізніше повернувся до Естонії. Однак він заявив трибуналу, що "дуже" сумував за нею і повертався до Сіднея у відпустку 2000-го та 2007 року, а потім знову щороку від 2008 по 2013 рік.

Саме під час його останнього візиту пара поділилася своїми почуттями одне до одного. Вони закрутили роман, коли Ельфріді було 92 роки, а Марту – 37.

У заяві Соесон продовжив: "Після того, як ми провели разом останні п'ять курортних сезонів, стосунки між мною та Ельфрідою стали надзвичайно близькими. Ельфріда була повністю закохана в мене, і я відчував до неї те саме. Ми з Ельфрідою також стали ближчими фізично, і вона постійно обіймала мене і звертала на мене увагу так, як не робила раніше".

Відповідаючи хейтерам, які припускають, що їхні стосунки фальшиві, він сказав: "Кохання не запитує про вік. У нас досі міцні стосунки. Ми хочемо залишитись разом, оскільки їй залишилося не один десяток років".

У лютому його коханій виповниться 104 роки.

Нагадаємо, в Індії 103-річний чоловік одружився з 49-річною. Для нареченого це вже третій шлюб.

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