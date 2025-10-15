5 наймиліших порід собак, які мають вигляд цуценят все життя

Померанський шпіц / © Associated Press

Маленькі, грайливі й неймовірно милі — деякі породи собак навіть у дорослому віці зберігають дитячу зовнішність і характер. Ветеринари назвали п’ять найчарівніших собак, які залишаються «цуценятами назавжди».

Про це повідомило видання Parade Pets.

Японський хін

Ця мініатюрна порода відома витонченими рисами мордочки та великими очима. За словами ветеринарки Еймі Ворнер, японські хіни завжди виглядають ніжно й грайливо. Вони дуже прив’язуються до господаря та полюбляють проводити час на колінах, але можуть бути впертими під час дресування.

Бішон фрізе

Білі пухнасті клубочки, які випромінюють життєрадісність. Ветеринари описують бішонів як «маленькі промінчики сонця» — доброзичливі, ласкаві та чудово ладнають із дітьми. До того ж вони майже не линяють і не пускають слину.

Аффенпінчер

Ці собаки схожі на м’яких іграшок або навіть персонажів із «Зоряних війн», але характер у них справжній — енергійний і незалежний. Аффенпінчери грайливі, допитливі та вірно охороняють свою сім’ю.

Чихуахуа

Маленькі за розміром, але з великим серцем. Чихуахуа обожнюють, коли їх носять на руках і пестять, тому підходять для людей, які люблять постійний контакт із домашнім улюбленцем. Водночас вони не завжди терплячі до маленьких дітей.

Померанський шпіц

Надзвичайно пухнастий і жвавий, померанець виглядає як мініатюрне цуценя навіть у зрілому віці. Це весела, ласкава порода, яка обожнює увагу господаря. Єдина складність — потреба у регулярному вичісуванні густої шерсті.

