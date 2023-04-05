5-річна дівчинка взяла телефон мами та влаштувала шопінг на 4000 доларів: що замовила малеча

Мама зізналася, що була шокована, коли це побачила.

Мама з Массачусетса дозволила своїй 5-річній дочці пограти на своєму смартфоні під час поїздки машиною та була шокована, виявивши, що дівчинка зробила онлайн-замовлення майже на 4000 доларів.

Про це пише upi.com.

Джессіка Нуньєс із Вестпорта сказала, що думала, що її дочка Ліла грала в ігри, але пізніше вона побачила, що малеча робила покупки на Amazon.

Дівчинка витратила 3922 долари на купівлю речей, включаючи п'ять дитячих рожевих велосипедів, п'ять синіх велосипедів, 10 пар жіночих ковбойських чобіт 7-го розміру та дитячий джип на батарейках.

Нуньєс сказала, що змогла скасувати замовлення на черевики і половину байків, але велосипед і джип, що залишилися, пізніше прибули до неї додому.

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Мати додала, що не знає, як Лілі вдалося знайти товари на Amazon, але її дочка думала про велосипеди ще за день до інциденту.

"Був старший хлопчик з велосипедом, і Ліла була спустошена, тому що вона була надто маленька, щоб їздити на ньому. Я не знаю, як вона знайшла саме цей велосипед", - поділилася жінка.

Вона сказала, що донька пояснила, чому влаштувала шопінг, так: "Вона сказала: "Я просто хотіла це і отримала ".

Джессіка додала, що зараз вона у процесі повернення речей. Жінка використовує цей інцидент як "повчальний момент".

"Я сказала їй, що, можливо, якщо вона поводитиметься чемно і виконуватиме деякі обов'язки по дому, ми зможемо купити їй велосипед, який більше підходить для її віку", - поділилася матуся.

Нагадаємо, мультимільйонер зізнався, що приховує своє багатство від сім'ї. Він пояснив, чому вирішив так вчинити.

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