5-річний хлопчик шокував, як в нього вселилась душа жінки, що загинула 1993 року: моторошна історія

Американка шокувала історією свого сина, який стверджував, що в нього вселилася душа незнайомої жінки після загибелі.

Про це пише Daily Star.

Більшість батьків сприймають вигадки своїх дітей несерйозно, але коли п'ятирічний Люк Рульман випадково почав розповідати про афроамериканську жінку на ім'я Пем, почали випливати деякі моторошні деталі. Його мама, Еріка, зізналася, що коли вона запитала сина, хто така Пем, його відповідь спричинила у неї мурашки спиною.

"Він повернувся до мене і сказав: "Ну, я був. Ну, колись була, але я померла і потрапила на небеса", - розповіла вона Fox8. "Я бачила Бога, а потім, врешті-решт, Бог штовхнув мене назад, і я стала немовлям, і ти назвала мене Люком".

Люк Рульман / Фото: Fox8

Сім'я з Цинциннаті, штат Огайо, була шокована, коли їхній син заявив, що подорожував потягом до Чикаго, міста, яке вони ніколи не відвідували разом з ним.

Люк поділився моторошними подробицями про свої спроби втекти з палаючої будівлі, перш ніж він "зустрівся з Богом".

Еріка вирішила розібратися в цих дивних твердженнях і була приголомшена, коли дізналася, що жінка на ім'я Пем Робінсон була однією з 19 жертв, які вистрибнули з вікна під час пожежі в чиказькому готелі "Пакстон" 1993 року.

Еріка додала: "Він казав: “Коли я була дівчинкою, у мене було чорне волосся”, або: “У мене були такі сережки, коли я була дівчинкою”.

Еріка / Фото: Fox8

Продюсери телешоу про паранормальні розслідування The Ghost Inside My Child також заглибилися в інтригувальну справу Люка. Під час програми йому показали сторінку з фотографіями темношкірих жінок у віці 30 років і попросили впізнати Пем. Хлопчику вдалося впізнати її з першої спроби, як було показано в програмі.

Пем Робінсон / Фото: Fox8

У світлі цього моторошного одкровення мама Люка вирішила зв'язатися з родиною Пем. Вона розповіла, що вони описали особистість Пем і вказали на дивовижну схожість між нею і Люком, наприклад, на їхню спільну любов до Стіві Вандера і гру на клавішних інструментах. Але сім'я Пем вирішила зберігати мовчання і не говорити публічно про цю ситуацію, коли до них звернулися з Fox8.

Люк Рульман / Фото: Fox8

Тим часом, після того, як історія спливла в соціальних мережах, багато хто не забарився висловити свою думку. "Мої близнюки запитували мене, чи пам'ятаю я їхню стару маму, коли їм було 2-3 роки. Вони її більше не пам'ятають. Але я думаю, що це цікаво, вони, мабуть, теж колись були близнюками, або, принаймні, братами і сестрами, тому що вони обидва пам'ятають одну й ту саму жінку", "Університет Пенсильванії проводить дослідження про дітей, які стверджують, що пам'ятають минулі життя. Їм залишили гроші спеціально для цієї мети. Вони досліджують достовірні заяви і документують результати протягом багатьох років. Зараз існує величезна кількість досліджень, які майже неможливо сфальсифікувати, отриманих від сімей по всій планеті. Ще цікавіше стає, коли дитина стверджує, що вона з іншої частини світу і не має жодних підстав знати про інші країни, про те, який вони мають вигляд тощо".

Нагадаємо, раніше трирічний хлопчик шокував заявою, що загинув під час теракту веж-близнюків 11 вересня. Він в деталях розповідав про свою смерть.

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