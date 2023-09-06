5-річний хлопчик замовив гідромасажну ванну та купу іграшок: на яку суму він влаштував шопінг (відео)

Він здійснював покупки протягом двох годин.

У США п'ятирічний хлопчик влаштував собі шопінг на Amazon за допомогою віртуального помічника Alexa.

Вантажівка-монстр, що підстрибує, 112 водних гірок і гідромасажна ванна за 500 доларів — ось лише деякі з предметів розкоші, якими потішила себе дитина, здійснюючи серію несанкціонованих покупок на загальну суму близько 1000 доларів.

"Алекса, додай до мого кошика 45 дитячих рацій", — наказав малюк, судячи з популярного аудіозапису свого замовлення, на виконання якого у нього пішло понад дві години.

Звуковими фрагментами поділився його батько Такер Бохман.

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Також син чоловіка вирішив придбати заплутану гоночну трасу з можливістю дистанційного керування, літак та армійський танк.

Такер, схоже, знайшов кумедним безконтрольний шопінг свого сина.

"Було досить цікаво слухати понад дві години діалогу, який він вів з Алексою", — прокоментував тато.

Незрозуміло, чи повернули Бохману гроші за покупки, але у підписі він зазначив, що "шкодує, що не користується гідромасажною ванною щодня".

Наприкінці ролика терплячий тато дав пораду батькам маленьких шопоголіків: "Переконайтеся, що ви відключили голосові покупки у своєму застосунку, щоб з вами цього не трапилося".

Але, схоже, деякі батьки дізналися про це надто пізно.

Мій син замовив дрон за 2700 доларів, коли йому було 5 років, а також іграшок на 1500 доларів, і мені довелося боротися з Amazon, щоб скасувати замовлення

Мій син зробив це одного разу. Він купив три таблетки та котячі подушки. Минуло три роки, а я все ще отримую рекламу подушок для котів

Це я зараз! Дочка замовила іграшок на 950 доларів

Нагадаємо, чоловік замовив онлайн смартфон, але натомість отримав вибухівку. Він відкрив посилку і виявив, що в ній осколкова граната.

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