50-річна дружина відлупцювала чоловіка секс-іграшкою за його підписки в Instagram – фото

Світ криміналу сповнений несподіванок, але хто б міг подумати, що звичайні секс-іграшки можуть допомогти як у розкритті злочину, так і у його скоєнні. У першому випадку іграшка для дорослих допомогла упіймати злочинця, який пограбував будинок. Тепер, в іншому випадку, американка потрапила до в'язниці через цяцьку.

Як повідомляє Daily Star, поліція Флориди заарештувала нападницю з іграшкою для дорослих за домашнє насильство.

50-річна Джулісса Негрон дістала іграшку і почала бити нею свого 52-річного чоловіка, коли той погрожував викликати поліцію під час сварки.

Чоловік розповів копам, що обраниця, з якою він одружився 2003 року, "вживала алкогольні напої, внаслідок чого поводилася неадекватно" і "почала сваритися за те, за ким він стежить в Instagram".

У якийсь момент Джулісса почала бити коханого по обличчю. Коли чоловік попередив, що зателефонує 911, Негрон витягла іграшку для дорослих і почала лупцювати нею чоловіка.

Коли поліцейські прибули до будинку чоловіка, він попередив, що дружина перебуває всередині оголеною. Поліція намагалася допитати Негрон, яка нібито була "схвильована", "порушувала громадський порядок" і від неї тхнуло алкоголем.

"Я не зміг отримати від Негрон чіткої відповіді", - заявив поліцейський.

Джулісса Негрон / Фото: CBS12

Джулісса була заарештована на місці події і згодом поміщена до окружної в'язниці за звинуваченням у нанесенні побоїв.

Згодом її звільнили з-під варти під заставу в 1000 доларів. Негрон має постати перед судом 24 березня. Суддя заборонив їй контактувати з жертвою.

Нагадаємо, коханців заскочили за сексом на водному мотоциклі. Кадри завірусилися в Мережі.

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