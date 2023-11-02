50-річна мама епічно нокаутувала колишню дівчину сина у бою в клітці – відео

Після розриву стосунків жінки не ладнали.

50-річна полька нокаутувала колишню дівчину свого сина під час нещодавнього заходу ММА, щоб "покласти край певній інтернет-драмі".

Про це пише nypost.com.

Малгожата Звежиньська, відома під псевдонімом Госія Меджикал, боролася з 19-річною Нікітою Алокіною у бою на турнірі CLOUT MMA 2.

Жінка здобула перемогу в моменті, який став вірусним у соціальних мережах, зібравши понад 2,3 мільйона переглядів на X.

A 50 year old mother fought and knocked out her son’s 19 year old ex-girlfriend in an MMA fight. ‼️ pic.twitter.com/rzfE948PtU — DramaAlert (@DramaAlert) October 29, 2023

Повідомляється, що ці дві жінки були в кепських стосунках одна з одною відтоді як Нікіта і син Звєжинської, Даніель, розірвали стосунки

Даніель Звежинський, відомий в Інтернеті як Деніел Меджикал, прославився завдяки відеороликам, якими він ділився у соціальних мережах, у деяких з яких брали участь його мати та екскохана.

Перед боєм більшість глядачів уболівали за Алокіну.

Меджикал була оголошена переможницею технічним нокаутом з рахунком 1-0.

"Ніколи не зв'язуйтеся з матір'ю після того, як розбили серце її дитини", - сказав один із коментаторів.

"Слава богу, ляпанці не дозволили, інакше це було б криваво", - пожартував інший.

"Так, я не хотів би йти проти розгніваної матері", — додав третій.

Нагадаємо, вдова пожалілася, що свекруха вимагає повернути весільні подарунки після смерті сина. Він пішов з життя три роки тому.

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