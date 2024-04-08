50-річна жінка схудла на 63 кг, відмовившись від одного напою: фото, подробиці

Тепер вона з гордістю демонструє своє тіло.

50-річна британка схудла на 63 кг, відмовившись від вечірньої пляшки білого вина – вона набрала велику частину ваги після септичного шоку.

Про це пише New York Post.

Джо Герлі, співробітниця відділу забезпечення якості з Гарлоу, Англія, звернулася до лікаря 2018 року після того, як почала страждати на рясні менструації.

Вона стверджує, що під час огляду її матки невідомий лікар випадково перфорував слизову оболонку, і протягом двох днів у неї почався септичний шок.

"Я була нажахана і думала, що помру. У мене діагностували сепсис, і моє тіло почало відмовляти, – поділилася вона. – Я не могла зупинити блювоту чистою чорною рідиною. У мене була висока температура, я не могла відмовитися від їжі. Я приймала багато антибіотиків, від яких мені ставало ще гірше".

За рік Герлі перенесла гістеректомію – їй видалили матку і шийку матки.

Повернувшись додому після 12-місячного випробування, вона понад два роки "налягала" на сир і вино. Врешті-решт, Джо набрала 136 кг.

Джо Герлі до схуднення / Фото: SWNS

"Я не ставила фільтр на воду. Я випивала пляшку вина і з'їдала дві пачки чипсів за ніч", – зізналася британка. "Наступне, що я зрозуміла – я була важчою за людей навколо мене. Я пішла на новорічну вечірку 2021 року і зрозуміла, що всі інші жінки мають прекрасні стрункі фігури, а я почувалася огидно. Я знала, що повинна щось зробити, інакше я ніколи не буду щасливою", – пригадала вона.

У лютому 2022 року їй потрібна була операція з видалення черевної грижі, а для цього потрібно було схуднути. Їй запропонували шунтування шлунка, але Герлі "не довіряла ще одній операції".

"Я знала, що шунтування буде легшим. Але я хотіла докласти зусиль і схуднути сама".

Джо Герлі до схуднення / Фото: SWNS

Герлі поступово скинула понад 63 кіло, замінивши звичайну їжу на більш легку, відвідувала спортзал і заняття аквафітнесом.

"Раніше я закінчувала вечір келихом вина, а тепер просто випиваю чашку чаю без кофеїну", – поділилася вона.

Джо Герлі після схуднення / Фото: SWNS

За два роки вона важила 72 кг.

"Я викреслила все зі свого життя, щоб нарешті знову почуватися собою, – розповіла вона. – Я ніколи не почувалася краще. Я з гордістю демонструю своє тіло".

Джо Герлі / Фото: SWNS

Нагадаємо, жінка, яка важила понад 330 кг, приголомшила схудненням. Поки що вона втратила половину ваги.

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