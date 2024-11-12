50-річна жінка замикається в спальні на тросовий замок через рідкісний сексуальний розлад – фото

Британка страждає на рідкісну хворобу сну, через яку їй доводиться замикатися вночі у своїй кімнаті. Лорен Спенсер каже, що вона "стає зовсім іншою людиною, коли засинає".

Про це пише Daily Star.

У 50-річної жінки діагностували рідкісний розлад сну, через який вона починає займатися сексом уві сні. Її чоловік, 52-річний Чарлі, каже, що коли Лорен спить, вона притискається до нього або намагається зайнятися сексом, погладжуючи його.

Лорен доводиться ставити на двері тросовий замок, якщо вона залишається на ніч в іншому місці. "Якби я залишилася в домі подруги і опинилася в ліжку з її партнером, я впевнена, що не користувалася б великою популярністю, — сказала мама двох дітей. — Насправді я домосід, тож це не проблема, на щастя. Ми живемо з чоловіком удвох, і він не скаржиться. Моїм дочкам 25 і 30 років, і жодна з них зараз не живе зі мною. Я нічого не пам'ятаю і не усвідомлюю після епізоду, тому це може збивати з пантелику. Відсутність контролю бентежить, але, на щастя, це трапляється не так часто. Чарлі, звісно, хапається за можливість, і іноді справа прогресує. Ми довго обговорювали мій стан, і я вирішила, що я щаслива займатися сексом, коли це відбувається за обопільною згодою".

Лорен Спенсер / Фото: Jam Press

Лорен діагностували цей стан після візиту до лікаря 2021 року. Спочатку вона була стурбована тим, що у неї неврологічне захворювання, оскільки у неї також були проблеми з лунатизмом, розмовами уві сні та іноді падінням з ліжка.

Лорен доводиться вживати особливих заходів обережності, якщо вона залишається на ніч, зокрема загороджувати двері спальні. Вона сказала: "Я беру тросовий замок, щоб обмотати його навколо дверної ручки, якщо я залишаюся на ніч. Тоді я не можу відчинити двері уві сні і зайти в чужу спальню. Зазвичай цього достатньо".

Лорен Спенсер / Фото: Jam Press

Лорен каже, що епізоди трапляються частіше, коли вона відчуває сильний стрес, але вона не знайшла фактор, який його спричиняє. Крім того, Лорен також стверджує, що вставала з ліжка, щоб прибрати, а також надсилала текстові повідомлення, але на наступний ранок нічого не пам'ятала про це.

Оскільки це відносно незвично, вона часто мовчить про свій стан, але це спричиняє інтерес у її друзів. Лорен додала: "Я зазвичай не розповідаю людям про свій стан, тому що не хочу, щоб вони думали, що я божевільна, а більшість людей про це навіть не чули. Я розповіла про це одній подрузі, і її чоловік підтримав мене, сказавши, що не буде проти, якщо у неї виникне така проблема. Думаю, було б цікаво спостерігати за тим, як я роблю щось, чого не усвідомлюю".

Лорен Спенсер / Фото: Jam Press

Нагадаємо, суд заборонив жінці заходити до кімнати брата. Стало відомо, що вона робила ночами протягом восьми років.

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