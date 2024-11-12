50-річна жінка замикається в спальні на тросовий замок через рідкісний сексуальний розлад – фото

Вона стає зовсім іншою людиною після того, як засинає.
Британка страждає на рідкісну хворобу сну, через яку їй доводиться замикатися вночі у своїй кімнаті. Лорен Спенсер каже, що вона "стає зовсім іншою людиною, коли засинає".
Про це пише Daily Star.
У 50-річної жінки діагностували рідкісний розлад сну, через який вона починає займатися сексом уві сні. Її чоловік, 52-річний Чарлі, каже, що коли Лорен спить, вона притискається до нього або намагається зайнятися сексом, погладжуючи його.
Лорен доводиться ставити на двері тросовий замок, якщо вона залишається на ніч в іншому місці. "Якби я залишилася в домі подруги і опинилася в ліжку з її партнером, я впевнена, що не користувалася б великою популярністю, — сказала мама двох дітей. — Насправді я домосід, тож це не проблема, на щастя. Ми живемо з чоловіком удвох, і він не скаржиться. Моїм дочкам 25 і 30 років, і жодна з них зараз не живе зі мною. Я нічого не пам'ятаю і не усвідомлюю після епізоду, тому це може збивати з пантелику. Відсутність контролю бентежить, але, на щастя, це трапляється не так часто. Чарлі, звісно, хапається за можливість, і іноді справа прогресує. Ми довго обговорювали мій стан, і я вирішила, що я щаслива займатися сексом, коли це відбувається за обопільною згодою".
Лорен діагностували цей стан після візиту до лікаря 2021 року. Спочатку вона була стурбована тим, що у неї неврологічне захворювання, оскільки у неї також були проблеми з лунатизмом, розмовами уві сні та іноді падінням з ліжка.
Лорен доводиться вживати особливих заходів обережності, якщо вона залишається на ніч, зокрема загороджувати двері спальні. Вона сказала: "Я беру тросовий замок, щоб обмотати його навколо дверної ручки, якщо я залишаюся на ніч. Тоді я не можу відчинити двері уві сні і зайти в чужу спальню. Зазвичай цього достатньо".
Лорен каже, що епізоди трапляються частіше, коли вона відчуває сильний стрес, але вона не знайшла фактор, який його спричиняє. Крім того, Лорен також стверджує, що вставала з ліжка, щоб прибрати, а також надсилала текстові повідомлення, але на наступний ранок нічого не пам'ятала про це.
Оскільки це відносно незвично, вона часто мовчить про свій стан, але це спричиняє інтерес у її друзів. Лорен додала: "Я зазвичай не розповідаю людям про свій стан, тому що не хочу, щоб вони думали, що я божевільна, а більшість людей про це навіть не чули. Я розповіла про це одній подрузі, і її чоловік підтримав мене, сказавши, що не буде проти, якщо у неї виникне така проблема. Думаю, було б цікаво спостерігати за тим, як я роблю щось, чого не усвідомлюю".
Нагадаємо, суд заборонив жінці заходити до кімнати брата. Стало відомо, що вона робила ночами протягом восьми років.
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