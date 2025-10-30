50-річна жінка повірила, що її коханий — зірка "Гри в кальмара", і втратила статок (фото)

Лі Чон Че / © скриншот з відео

50-річна мешканка Південної Кореї втратила понад 500 мільйонів вон (близько $350 000), повіривши, що має роман із актором Лі Чон Че — зіркою серіалу «Гра в кальмара».

Шахрай, який видавав себе за знаменитість, використовував штучний інтелект, аби створювати реалістичні зображення актора і переконати жінку, що він справжній, пише Oddity Central.

Все почалося з повідомлення у соцмережах. «Це актор Лі Чон Че. Я звернувся, щоб поспілкуватися з шанувальниками», — написав їй шахрай. Його сторінка мала переконливий вигляд: справжнє ім’я, фотографії, навіть офіційний стиль спілкування.

З часом розмова перейшла в месенджер KakaoTalk, де чоловік почав називати жінку «люба» і «мила». А зізналася, що почувалася особливою — адже сама зірка Netflix проявила до неї увагу.

Згодом «актор» почав просити гроші, посилаючись на різні проблеми — мовляв, він застряг в іноземному аеропорту і не може повернутися до Кореї. Щоб не спричиняти підозр, він надсилав жінці фото своїх «документів» — посвідчення особи та водійських прав. Як з’ясувалося, усі ці зображення були створені за допомогою штучного інтелекту.

«Він сказав, що поверне гроші, щойно приїде додому. Я повірила йому», — розповіла А поліції.

Листування з шахраєм

Загалом вона переказала шахраєві понад 500 мільйонів вон, а одного разу навіть заплатила близько $7 500 за нібито VIP-перепустку, яка мала дозволити їй зустрітися з актором особисто. Проте кожного разу зустріч зривався «через непередбачувані обставини».

Коли тиск із боку «Лі Чон Че» став нестерпним — він вимагав усе більше грошей — жінка нарешті звернулася до поліції.

У поліції провінції Південний Кьонсан підтвердили, що вона стала жертвою романтичної афери, але встановити особу шахрая поки що не вдалося.

Ситуація набула розголосу, і агентство справжнього актора змушене було виступити із заявою, закликавши шанувальників не надсилати гроші нікому, хто представляється від імені Лі Чон Че.

Нагадаємо, декілька місяців тому стався дуже схожий випадок із француженкою, яку ошукав на 850 000 доларів хтось, хто видавав себе за Бреда Пітта в Інтернеті.