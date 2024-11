50-річний чоловік захотів приголомшити свою молоду дружину і ледь не помер: що він зробив (фото)

Водій служби доставки каже, що він "міг померти" після того, як у нього виникла алергічна реакція на фарбу для бороди.

Про це він розповів Need To Know.

Скотт Теодор вирішив вперше пофарбувати бороду в чорний колір, щоб приховати сивину. 50-річний чоловік хотів мати молодший вигляд для своєї 38-річної дружини Катріни.

Скотт Теодор із дружиною / Фото: Jam Press

Скотт стверджує, що дотримувався інструкцій на упакованні L'Oreal Men Expert і провів тест за вухом. Наступного ранку він прокинувся з відчуттям, ніби хтось вдарив його по голові ковадлом.

Побачивши своє набрякле обличчя, Катріна сказала своєму партнеру поспішати до лікарні.

"Я намагався пофарбувати бороду, щоб мати молодший вигляд для моєї дружини, адже вона на 12 років молодша за мене", - розповів Скотт з Нашуа, штат Нью-Гемпшир, США. "У мене було декілька сивих волосин, яких я хотів позбутися, але це була катастрофа. Я прокинувся наступного ранку, а Катріна сказала, що я схожий на Лінивця з комедії "Бовдури". Вона сказала, що мені треба до лікарні. Моя біла подушка була жовтою від гною, і я почувався так, ніби мене вдарили по голові ковадлом. Це було жахливо. Я думав, що маю вигляд як Папай, бо моя голова так набрякла. У мене паморочилося в голові, я був млявим, летаргічним і не усвідомлював, що відбувається навколо".

Лікарі сказали Скотту, що у нього стався анафілактичний шок.

Скотт Теодор / Фото: Jam Press

Він сказав: "Коли я потрапив до лікарні, вони одразу зрозуміли, що у мене анафілактичний шок. Я міг померти".

Він стверджує, що лікарі сказали йому, що симптоми були реакцією на фарбу для бороди.

Після лікування антибіотиками Скотта виписали з лікарні того ж дня. Але йому довелося взяти 10 днів відпустки, щоб відновитися.

Інцидент стався місяць тому.

Скотт Теодор із дружиною / Фото: Jam Press

Скотт стверджує, що зв'язався зі службою підтримки клієнтів L'Oreal через два дні. Він стверджує, що бренд не перепросив і не запропонував жодної компенсації за ті дні, коли йому довелося піти з роботи.

Водій доставки ділиться цією історією, щоб "підвищити обізнаність" про небезпеку хімічних речовин у фарбах для волосся. Він додав: "Я хочу, щоб люди знали, що в цих фарбах є хімічні речовини. Ніхто не повинен ледь не померти від засобу для волосся".

Нагадаємо, жінка заснула під час штучної засмаги та нажахала виглядом через 8 годин. Новий колір не змивався.

Читайте також: