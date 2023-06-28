52-річна жінка схудла на понад 80 кг заради річниці шлюбу: різниця приголомшує (фото)

52-річна жінка ошелешила неймовірним схудненням на 82 кілограми.

Про це пише dailystar.co.uk.

Емма Фордер раніше важила 148 кіло. У найважчий період у неї був переддіабет, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину і вона не почувала себе "самою собою".

Емма сказала: "У мене не було у будинку дзеркал на повний зріст - лише маленькі, щоб я могла бачити лише своє обличчя та волосся. Я також ховалася за фотографіями, щоб усі могли бачити лише мою голову. Ось наскільки вага контролювала моє життя".

Емма Фордер до схуднення / Фото: Weight Loss Riga

Її найбільшою спокусою у їжі були шоколад, пиво, вино, тістечка і смажене курча. Вона пробувала безліч методів і дієт, щоб схуднути, але жоден з них не працював у довгостроковій перспективі.

Побачивши, наскільки успішною виявилася операція зниження ваги, проведена її подругою, вона вирішила сама вдатися до цієї процедури.

У липні 2021 року жінка поїхала до Латвії на баріатричну операцію. Зараз вага Емми – 66 кіло.

Емма Фордер після схуднення / Фото: Weight Loss Riga

Вона зізналася, що худнула, щоб 4 липня відсвяткувати 25-річчя весілля зі своїм чоловіком Робом, спустившись гірськолижним схилом.

"Одна річ, яку я завжди хотіла зробити, це зіплайн з моїм чоловіком, але я була більшою за максимальну вагу, і це було просто неможливо. Мій чоловік і я збираємося відсвяткувати нашу 25-ту річницю весілля, нарешті, вирушивши у пригоду на зіплайні, і це буде хороший спосіб відзначити, як далеко ми просунулися в моїй подорожі зі зниження ваги", - поділилася вона.

Жінка схудла на понад 80 кг / Фото: Weight Loss Riga

Нагадаємо, британське подружжя Марк і Сара Сміт схудло на 45 кг та врятувало свій шлюб. Пара повністю змінила своє життя.

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