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52-річний турист дві години провів у лікарні, де йому розрізали сталеве кільце на пенісі – фото

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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52-річний турист дві години провів у лікарні, де йому розрізали сталеве кільце на пенісі – фото

Туристу довелося розрізати сталеве кільце на члені / Фото: pixabay.com

Він хотів розважитися.

Турист, який намагався покращити своє сексуальне задоволення, отримав біль замість насолоди.

Про це пише dailystar.co.uk.

Швейцарець на ім'я Урс одягнув на свій пеніс сталеве кільце, яке у результаті застрягло. 

Пеніс 52-річного чоловіка почав боліти та сильно набряк, через що він був змушений терміново звернутися за медичною допомогою у Таїланді.

Лікарня Паттайї навіть зв'язалася з рятувальною командою, щоб та принесла інструмент для розрізання сталі. Лише так вдалося зрізати кільце діаметром від шести до семи сантиметрів.

Сталеве кільце / Фото: ThaiRath / ©
Сталеве кільце / Фото: ThaiRath

Медикам знадобилося понад дві години, щоб виконати делікатну процедуру.

Наразі стан чоловіка та його інтимного місця після інциденту невідомий.

Нагадаємо, жінка помочилася в літаку перед пасажирами та членами екіпажу. Вона пояснила, навіщо так зробила.

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Дата публікації
Перегляди
4318
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