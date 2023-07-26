52-річний турист дві години провів у лікарні, де йому розрізали сталеве кільце на пенісі – фото

Він хотів розважитися.
Турист, який намагався покращити своє сексуальне задоволення, отримав біль замість насолоди.
Про це пише dailystar.co.uk.
Швейцарець на ім'я Урс одягнув на свій пеніс сталеве кільце, яке у результаті застрягло.
Пеніс 52-річного чоловіка почав боліти та сильно набряк, через що він був змушений терміново звернутися за медичною допомогою у Таїланді.
Лікарня Паттайї навіть зв'язалася з рятувальною командою, щоб та принесла інструмент для розрізання сталі. Лише так вдалося зрізати кільце діаметром від шести до семи сантиметрів.
Медикам знадобилося понад дві години, щоб виконати делікатну процедуру.
Наразі стан чоловіка та його інтимного місця після інциденту невідомий.
Нагадаємо, жінка помочилася в літаку перед пасажирами та членами екіпажу. Вона пояснила, навіщо так зробила.
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