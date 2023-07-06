54-річна фанатка Барбі показала, як живе у будинку своєї мрії, де все рожеве – фото

Вона від дитинства мріяла жити у світі Барбі.
Бабуся зі США нарешті здійснила свою мрію і тепер живе як Барбі в рожевому будинку з універсальним гардеробом.
Про це пише nypost.com.
54-річна Дене Даніельс все життя любила цю ляльку і гралася нею, поки інші діти не почали цькувати її за те, що вона "занадто стара" для цього. Протягом багатьох років вона відчувала, що ховає своє "справжнє я", приховуючи любов до Барбі, щоб дотримуватися очікувань громадськості.
Але жінці це набридло, тому влітку 2021 року вона переробила свій будинок на рожевий.
Вона пофарбувала не лише дім, а й весь одяг різними відтінками рожевого кольору, від трояндового до фіолетового. Меблі та декор також рожеві, як і її автомобіль.
Вона не проти того, щоб знайти кохання, але відсутність чоловіків у її житті дозволяє їй "проявити себе більше". Вона вважає, що жінки повинні "знайти іншого чоловіка", якщо вони не зможуть повністю проявити себе з ним.
"Деякі жінки кажуть:" Якби у мене не було чоловіка, я б це зробила". Я думаю, що їм треба інший чоловік", - сказала вона. "Не зрозумійте мене неправильно - я за компроміс - але цей будинок не для чоловіка, і це навмисно. У мене немає бойфренда. Я думаю, що це означає, що я можу висловити себе більше. Коли я переїхала до будинку, я зустріла одного чоловіка, але одразу вирішила, що він не житиме зі мною. Я жила усе своє життя, щоб догодити іншим, і вирішила, що настав час догодити собі".
Даніельс сказала, що якщо жінка хоче прожити життя Барбі, вона не повинна дозволяти нікому стримувати її.
"Ви повинні просто слідувати за своїм серцем. Починайте поступово. Почніть носити рожевий одяг або додайте більше рожевого в одну кімнату за один раз", - порадила вона.
Сусіди Дене називають її Барбі. Жінку також знають усі у місцевих супермаркетах.
На Геловін фанатка ляльки дозволяє дітям заходити до неї додому.
"Маленькі дівчата божеволіють. Я думаю, що це для них досить магічно, тому я дозволяю їм увійти і отримати рожеві цукерки та закуски", - сказала вона.
Даніельс також зізналася, що не може дочекатися, коли Барбі "оживе" у майбутньому фільмі за участі Марго Роббі у головній ролі.
Нагадаємо, 61-річний чоловік продає все майно заради втілення мрії. Скільки коштує "його життя".
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