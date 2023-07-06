54-річна фанатка Барбі показала, як живе у будинку своєї мрії, де все рожеве – фото

Бабуся зі США нарешті здійснила свою мрію і тепер живе як Барбі в рожевому будинку з універсальним гардеробом.

Про це пише nypost.com.

54-річна Дене Даніельс все життя любила цю ляльку і гралася нею, поки інші діти не почали цькувати її за те, що вона "занадто стара" для цього. Протягом багатьох років вона відчувала, що ховає своє "справжнє я", приховуючи любов до Барбі, щоб дотримуватися очікувань громадськості.

Але жінці це набридло, тому влітку 2021 року вона переробила свій будинок на рожевий.

Дене Даніельс переробила свій будинок 2021 року / Фото: Kennedy News and Media

Будинок Барбі / Фото: Kennedy News and Media

Вона пофарбувала не лише дім, а й весь одяг різними відтінками рожевого кольору, від трояндового до фіолетового. Меблі та декор також рожеві, як і її автомобіль.

У будинку все рожеве / Фото: Kennedy News and Media

Рожевий будинок / Фото: Kennedy News and Media

Вона не проти того, щоб знайти кохання, але відсутність чоловіків у її житті дозволяє їй "проявити себе більше". Вона вважає, що жінки повинні "знайти іншого чоловіка", якщо вони не зможуть повністю проявити себе з ним.

Дене Даніельс / Фото: Kennedy News and Media

"Деякі жінки кажуть:" Якби у мене не було чоловіка, я б це зробила". Я думаю, що їм треба інший чоловік", - сказала вона. "Не зрозумійте мене неправильно - я за компроміс - але цей будинок не для чоловіка, і це навмисно. У мене немає бойфренда. Я думаю, що це означає, що я можу висловити себе більше. Коли я переїхала до будинку, я зустріла одного чоловіка, але одразу вирішила, що він не житиме зі мною. Я жила усе своє життя, щоб догодити іншим, і вирішила, що настав час догодити собі".

Кухонне приладдя жінки також рожеве / Фото: Kennedy News and Media

Даніельс сказала, що якщо жінка хоче прожити життя Барбі, вона не повинна дозволяти нікому стримувати її.

"Ви повинні просто слідувати за своїм серцем. Починайте поступово. Почніть носити рожевий одяг або додайте більше рожевого в одну кімнату за один раз", - порадила вона.

Дене Даніельс / Фото: Kennedy News and Media

Сусіди Дене називають її Барбі. Жінку також знають усі у місцевих супермаркетах.

Дене Даніельс / Фото: Kennedy News and Media

На Геловін фанатка ляльки дозволяє дітям заходити до неї додому.

Дене Даніельс / Фото: Kennedy News and Media

"Маленькі дівчата божеволіють. Я думаю, що це для них досить магічно, тому я дозволяю їм увійти і отримати рожеві цукерки та закуски", - сказала вона.

Даніельс також зізналася, що не може дочекатися, коли Барбі "оживе" у майбутньому фільмі за участі Марго Роббі у головній ролі.

Нагадаємо, 61-річний чоловік продає все майно заради втілення мрії. Скільки коштує "його життя".

Читайте також: