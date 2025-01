54-річний чоловік засунув до уретри пінцет: чим це закінчилося – фото

Для багатьох медиків чужорідні предмети у статевих органах пацієнтів, мабуть, вже не дивина. Так, два роки тому з вагіни бабусі діставали картоплю, про яку вона забула, а минулого року пенсіонер засунув до уретри декілька батарейок. Тепер лікарі здивували новим випадком, який стався в Індонезії.

54-річний чоловік засунув собі до уретри пінцет і не зміг його витягнути. Про це повідомляє Need To Know.

Хоч пацієнт і міг мочитися, предмет створив певні проблеми, тож він звернувся до лікарні, де шокував медиків. Фізичний огляд показав, що кінчик пінцета стирчав з пеніса чоловіка. Це змушувало його кричати від болю щоразу, коли він йшов до туалету.

У лікарні медики натиснули на основу пеніса чоловіка, щоб запобігти подальшому просуванню пінцета всередину, а потім під анестезією видалили його. Хоча розріз був необхідний, вилучення об'єкта частково полегшила сама рана.

Чоловік засунув до уретри пінцет / Фото: International Journal of Surgery Case Reports

У тематичному дослідженні зазначається: "Поранення уретри ніколи не є небезпечними для життя, але якщо їх не лікувати, вони можуть призвести до значної захворюваності. Введення стороннього предмета є поширеною практикою самоушкодження".

Після складного видалення чоловік отримав вказівки для подальшого лікування.

