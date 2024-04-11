55-річна акторка завагітніла від 24-річного коханого, який у дитинстві дивився на неї по ТБ

Відома колумбійська акторка Аліна Лосано заявила, що завагітніла від свого чоловіка Джима Веласкеса, який молодший на 31 рік.

Пара одружилася у вересні 2023 року.

Минулого тижня закохані шокували фоловерів, оприлюднивши результати тесту на вагітність.

Аліна Лосано та Джим Веласкес / Фото: instagram.com/lozanoalina

Втім, користувачі були переконані, що це жарт, зазначивши, що "не буває дітей під час менопаузи".

Днями Лосано і Веласкес записали відео і вкотре продемонстрували позитивний результат тесту. Джим, який в дитинстві дивився на Аліну по ТБ, сказав: "Ми зняли це відео, тому що нас засипали коментарями про те, що ми купили цей тест на вагітність".

Лозано перебила його і саркастично погодилася з їхніми підписниками, вказуючи, що вони придбали тест "на чорному ринку, під час контрабанди позитивних тестів".

Згодом пара підійшла до камери і показала глядачам тест-смужку великим планом.

"Досить! Зрештою, навіщо ми це робимо?" – сказала акторка, передає Daily Mail. "Ми ділимося гарними, прекрасними новинами для людей, які нас люблять. А ті, хто нас не любить, не слідкуйте за нами, не дивіться на нас. Я вже втомилася від цього знімання. Мені це вже набридло, я не повинна пояснювати своє життя".

Невдовзі пара опублікувала ще одне відео, в якому Веласкес стверджує, що вони витратили на вагітність 100 мільйонів песо, тобто трохи більше $26 000.

Зі свого боку, Аліна пояснила, як вона завагітніла, попри те, що перебувала на стадії менопаузи.

"Є люди, які говорили нам, що ми дурні, вони вважають нас дурними", - сказала вона. "Жінка в менопаузі не може завагітніти природним шляхом, але їй так здається. Звичайно, це дуже важко, тому що яйцеклітин немає, але за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, запліднення, це цілком можливо, і мільйони жінок у світі це роблять. Отже, коли жінка в менопаузі більше не має яйцеклітин, вона повинна знайти донора яйцеклітин і пройти весь цей процес, який, ну, є довгим. Ми робимо це вже давно".

Лозано зазначила, що процес був "складним" і що вона дізналася про свою вагітність після третього тесту.

"Я хочу мотивувати всіх жінок, які хочуть завагітніти в цьому віці", - сказала вона.

Весілля Лосано та Веласкеса / Фото: instagram.com/lozanoalina

Лосано знялася у понад 40 мильних операх і серіалах у Колумбії, а раніше була одружена з кубинським актором Міхаїлом Мулкаєм.

За даними Health.com, ймовірність завагітніти у віці 30 років знижується. Більшість жінок досягають менопаузи у віці від 45 до 55 років, хоча вона може настати набагато раніше або пізніше. Під час менопаузи тим, хто все ще хоче завагітніти, рекомендується поговорити про це з лікарем.

Такі жінки, як Лозано, можуть завагітніти за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Люди в постменопаузі можуть використовувати власні яйцеклітини або ембріони, якщо вони були попередньо заморожені, або використовувати донорські яйцеклітини. Процес ЕКЗ містить злиття яйцеклітини зі сперматозоїдом. Після запліднення ембріон переноситься до матки.

Нагадаємо, сіамська близнючка розповіла про стосунки зі своїм бойфрендом. Пара разом майже чотири роки.

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