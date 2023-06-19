55-річна жінка після двох розлучень вирішила змінитися та шокувала фігурою у бікіні (фото, відео)

Канадійка Нінетт Лонгсворт ошелешила, як на неї вплинули два розлучення.

Про це пише dailystar.co.uk.

55-річна жінка була великою шанувальницею фітнесу від дитинства, коли росла із чотирма братами. Їй завжди подобалося піднімати тяжкість, але її пристрасть зросла після того, як вона розлучилася зі своїм колишнім чоловіком близько п'яти років тому. Пара була у шлюбі 31 рік.

Невдовзі вона знову вийшла заміж, але щастя тривало недовго.

"Зараз я не в стосунках. Я розірвала 31-річні стосунки близько 4,5 років тому і відтоді знову вийшла заміж, але шлюб тривав менше двох місяців. У цих стосунках я навіть поїхала із країни, віддала все, щоб бути із цим чоловіком", - поділилася вона.

Після цього мама трьох дітей вирішила просто зосередитися на собі, щоб залікувати душевні рани.

Нінетт Лонгсворт у 37 та у 52 роки / Фото: instagram.com/ms_ninette

"Я зосередилась на тому, щоб бути найкращою версією себе, наскільки це можливо. Мені стає самотньо, але в глибині душі я знаю, що краще бути однією, ніж з кимось, хто не привнесе нічого в моє життя", - зазначила Лонгсворт.

Намагаючись відволіктися, Нінетт згадала, як фітнес був для неї терапією. Тепер вона піднімає важкі речі, коли стає складно морально.

"Коли мій світ у хаосі та перевертається з ніг на голову, я переходжу до тренувань. Це змушує мене почуватися сильною як ментально, так і фізично, змушує мене відчувати контроль там, де я не контролюю. Мені так приємно виконувати роботу, і моє тіло є її відображенням. Я маю гарний вигляд!" - поділилася вона.

Нінетт Лонгсворт / Фото: instagram.com/ms_ninette

Зараз 55-річну бабусю плутають із 20-річною дівчиною.

Нінетт Лонгсворт / Фото: instagram.com/ms_ninette

Коли Нінетт хоче провітрити голову, вона бере вагу і виконує 5 підходів присідань з вагою 84 кг.

Зараз вона працює особистою тренеркою, але до цього була в індустрії моди. Серед її хобі читання, садівництво, подорожі та насолода гарною їжею.

Нінетт Лонгсворт / Фото: instagram.com/ms_ninette

Нагадаємо, 51-річна жінка вирішила бути в найкращій формі у своєму житті. Вона схудла на 10 кілограмів та підтягнула фігуру.

Читайте також: